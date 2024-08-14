Суд сохранил право элитного челябинского курорта распродавать имущество

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Имущество санаторий по-прежнему может распродавать без ограничений
Имущество санаторий по-прежнему может распродавать без ограничений Фото:

Арбитражный суд Челябинской области сохранил право элитного курорта «Увильды» на одноименном озере распродавать имущество. Как следует из определения, обеспечительные меры требовал наложить мажоритарный собственник и военный врач Александр Мицуков.

«В удовлетворении заявления Мицукова Александра Федоровича о принятии обеспечительных мер отказать. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — отмечено в определении, которое имеется в URA.RU.

В суде слушается дело по иску Мицукова к бывшей супруге и держателю 30-процентной доли в компании «Южуралпродукт» Инге Майер. Фирма выступает оператором санатория. Инициатор спора потребовал взыскать с ответчицы 133,7 млн рублей убытков. В виде обеспечения требовал арестовать финансы Майер, долю в бизнесе, запретить увеличивать уставный капитал за счет участников либо третьих лиц, изменять учредительные документы.

Отказавшись поддержать Мицукова, суд указал на то, что Мицуков также причинил убыток компании, а подтвержденная в судах недобросовестность Майер номинирована в малых суммах. Без оценки остался факт монтажа документов, полностью лишивших в 2014 году Мицукова собственности в санатории.

«Перечисленные обстоятельства свидетельствует о наличии между истцом и ответчиком корпоративного конфликта. При этом судом отмечается, что доводы истца носят вероятностный характер и не подтверждаются какими-либо объективными доказательствами», — отмечено в определении суда.

Вернувший себе долю в компании Мицуков по-прежнему лишен возможности влиять на деятельность предприятия. URA.RU он заявлял, что при возвращении полномочий проведет всеобъемлющую проверку деятельности фирмы, но действовать планирует в правовом поле. От Минфина РФ военный врач потребовал возмещения полумиллиарда рублей в качестве компенсации не соблюдающихся его корпоративных прав.

Конфликт Майер URA.RU никак не комментирует. Многократные попытки дозвониться остались без ответа.

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Арбитражный суд Челябинской области сохранил право элитного курорта «Увильды» на одноименном озере распродавать имущество. Как следует из определения, обеспечительные меры требовал наложить мажоритарный собственник и военный врач Александр Мицуков. «В удовлетворении заявления Мицукова Александра Федоровича о принятии обеспечительных мер отказать. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — отмечено в определении, которое имеется в URA.RU. В суде слушается дело по иску Мицукова к бывшей супруге и держателю 30-процентной доли в компании «Южуралпродукт» Инге Майер. Фирма выступает оператором санатория. Инициатор спора потребовал взыскать с ответчицы 133,7 млн рублей убытков. В виде обеспечения требовал арестовать финансы Майер, долю в бизнесе, запретить увеличивать уставный капитал за счет участников либо третьих лиц, изменять учредительные документы. Отказавшись поддержать Мицукова, суд указал на то, что Мицуков также причинил убыток компании, а подтвержденная в судах недобросовестность Майер номинирована в малых суммах. Без оценки остался факт монтажа документов, полностью лишивших в 2014 году Мицукова собственности в санатории. «Перечисленные обстоятельства свидетельствует о наличии между истцом и ответчиком корпоративного конфликта. При этом судом отмечается, что доводы истца носят вероятностный характер и не подтверждаются какими-либо объективными доказательствами», — отмечено в определении суда. Вернувший себе долю в компании Мицуков по-прежнему лишен возможности влиять на деятельность предприятия. URA.RU он заявлял, что при возвращении полномочий проведет всеобъемлющую проверку деятельности фирмы, но действовать планирует в правовом поле. От Минфина РФ военный врач потребовал возмещения полумиллиарда рублей в качестве компенсации не соблюдающихся его корпоративных прав. Конфликт Майер URA.RU никак не комментирует. Многократные попытки дозвониться остались без ответа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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