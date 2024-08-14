Суд сохранил право элитного челябинского курорта распродавать имущество

Арбитражный суд Челябинской области сохранил право элитного курорта «Увильды» на одноименном озере распродавать имущество. Как следует из определения, обеспечительные меры требовал наложить мажоритарный собственник и военный врач Александр Мицуков.
«В удовлетворении заявления Мицукова Александра Федоровича о принятии обеспечительных мер отказать. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — отмечено в определении, которое имеется в URA.RU.
В суде слушается дело по иску Мицукова к бывшей супруге и держателю 30-процентной доли в компании «Южуралпродукт» Инге Майер. Фирма выступает оператором санатория. Инициатор спора потребовал взыскать с ответчицы 133,7 млн рублей убытков. В виде обеспечения требовал арестовать финансы Майер, долю в бизнесе, запретить увеличивать уставный капитал за счет участников либо третьих лиц, изменять учредительные документы.
Отказавшись поддержать Мицукова, суд указал на то, что Мицуков также причинил убыток компании, а подтвержденная в судах недобросовестность Майер номинирована в малых суммах. Без оценки остался факт монтажа документов, полностью лишивших в 2014 году Мицукова собственности в санатории.
«Перечисленные обстоятельства свидетельствует о наличии между истцом и ответчиком корпоративного конфликта. При этом судом отмечается, что доводы истца носят вероятностный характер и не подтверждаются какими-либо объективными доказательствами», — отмечено в определении суда.
Вернувший себе долю в компании Мицуков по-прежнему лишен возможности влиять на деятельность предприятия. URA.RU он заявлял, что при возвращении полномочий проведет всеобъемлющую проверку деятельности фирмы, но действовать планирует в правовом поле. От Минфина РФ военный врач потребовал возмещения полумиллиарда рублей в качестве компенсации не соблюдающихся его корпоративных прав.
Конфликт Майер URA.RU никак не комментирует. Многократные попытки дозвониться остались без ответа.
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