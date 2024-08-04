Вернувший права на элитный курорт челябинец Мицуков готовит тотальную проверку

Александр Мицуков намерен сменить директора в возвращенной через суд компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вернувший права на элитный курорт «Увильды» в Челябинской области военврач Александр Мицуков готовит масштабную проверку деятельности санатория. Как Мицуков 2 августа заявил URA.RU, судебная коллегия Седьмого кассационного суда общей юрисдикции подтвердила права предпринимателя на долю в бизнесе.

«Ближайшей задачей является попасть в офис, куда меня уже не пустили один раз в июне. Затем намереваюсь исполнить обязательства: провести собрание, заменить директора, назначить эксперт-аудит финансовой деятельности компании „Южуралпродукт“ за четыре года», — сообщил URA.RU Мицуков.

Представитель Мицукова Ирина Печурина рассказала URA.RU, что их сторона выиграла дело в кассационной инстанции уже второй раз. Ранее, в декабре 2023 года, оппоненты подали в кассационную инстанцию несколько жалоб, однако все доводы были отклонены судом, кроме процессуального недочета.

В мае на основе судебного решения Мицуков успешно зарегистрировал свою 70% долю в «Южуралпродукте», владеющим компанией-оператором курорта МЦМиР «Увильды». Оставшиеся 30% после бракоразводного процесса принадлежат его экс-супруге Инге Майер.

Мицуков обвинил бывшую жену в подделке заявления о выходе из состава общества и обратился в следственные органы. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведены очередные экспертизы, подтвердившие монтаж документа. Несмотря на вынесенные судами решения, в июне экс-супруга добилась в челябинском арбитраже ограничений на действия налоговой службы, связанные с изменениями в государственном реестре. Попасть Мицукову на территорию санатория не удалось.

В мае 2023 года врач отправился служить в Донбасс в зону СВО, где занимался спасением раненых и проведением неотложных операций. Летом 2024 года Мицуков намеревался принять участие в выборах депутатов гордумы Челябинска, но отказался от идеи идти одномандатником, отозвал кандидатуру и будет помогать ЛДПР баллотироваться другим кандидатам от партии.

При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий Майер. Для звонка бизнесвумен была недоступна, на СМС-сообщение не ответила.