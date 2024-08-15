В детсаду Екатеринбурга замерзают дети, родители скидываются на обогреватели

В Екатеринбурге в одном из детских садов Верх-Исетского района дети замерзают в группах из-за отсутствия отопления, родители решили купить обогреватели. Об этом URA.RU рассказала читательница.
«В детском саду очень холодно. В общих чатах родители предложили организованно собрать деньги, чтобы купить обогреватели в группы», — поделилась она. Родители опасаются, что дети начнут болеть.
URA.RU обратилось за пояснением в мэрию Екатеринбурга, там заявили, что согласно действующим нормативам, отопление включается когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8 градусов. «Сейчас такой температуры нет даже ночью», — прокомментировали власти.
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