В детсаду Екатеринбурга замерзают дети, родители скидываются на обогреватели

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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, детский сад, начальная школа, школьная раздевалка
Дети замерзают в группах Фото:

В Екатеринбурге в одном из детских садов Верх-Исетского района дети замерзают в группах из-за отсутствия отопления, родители решили купить обогреватели. Об этом URA.RU рассказала читательница.

«В детском саду очень холодно. В общих чатах родители предложили организованно собрать деньги, чтобы купить обогреватели в группы», — поделилась она. Родители опасаются, что дети начнут болеть.

URA.RU обратилось за пояснением в мэрию Екатеринбурга, там заявили, что согласно действующим нормативам, отопление включается когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8 градусов. «Сейчас такой температуры нет даже ночью», — прокомментировали власти.

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В Екатеринбурге в одном из детских садов Верх-Исетского района дети замерзают в группах из-за отсутствия отопления, родители решили купить обогреватели. Об этом URA.RU рассказала читательница. «В детском саду очень холодно. В общих чатах родители предложили организованно собрать деньги, чтобы купить обогреватели в группы», — поделилась она. Родители опасаются, что дети начнут болеть. URA.RU обратилось за пояснением в мэрию Екатеринбурга, там заявили, что согласно действующим нормативам, отопление включается когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8 градусов. «Сейчас такой температуры нет даже ночью», — прокомментировали власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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