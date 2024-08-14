Лидер КПРФ в ХМАО готовит разнос мэрам на выборах губернатора

Кандидат в губернаторы ХМАО от КПРФ Алексей Савинцев намерен использовать выборы главы региона в качестве трибуны для хлестких заявлений. Он уже начал готовить программную речь для заседания окружной думы 8 сентября как претендент на пост высшего должностного лица в округе. Лидер югорских коммунистов собирается затронуть тему некомпетентности мэров и дефицита управленческих кадров, который, как он считает, продолжает расти, несмотря на элитную школу политиков «Лидеры изменений Югры», сообщает источник в политическом истеблишменте округа.
«Савинцев, будучи депутатом окружной думы, и раньше делал громкие публичные заявления о том, что глава депгосслужбы Александр Деменко устраивает студентам ЛИЮ дорогостоящие турслеты за счет окружного бюджета. Однако, получив микрофон в качестве кандидата в губернаторы, планирует использовать минуту славы, которая выпадает ему раз в пять лет уже в третий раз, по максимуму», — отмечает инсайдер.
Лидер югорских коммунистов подтвердил, что готовит предвыборную программу. «Хочется сообщить всем тем, кто называл меня спойлерами, — это некорректно. Во-первых, каждый раз, когда я начинал выступать перед населением на трибуне, говорил, что КПРФ считает такую форму (когда главу региона избирают депутаты — прим. URA.RU) неправильной. Но отказываться от политической трибуны и программы ни в коем случае нельзя. В прошлый раз трибуна использовалась по нескольким проблемам — была отменена продажа лесопромышленного холдинга за бесценок, также мы поднимали вопрос об отставке вице-губернатора по экономике Николая Милькиса, который в итоге ушел через два месяца. Вопрос о кадрах будет поднят на этой трибуне, но вопрос будет поднят уже не о кадрах в департаментах, а о кадрах в муниципалитетах. Наши главы, особенно последние финалисты программы „Лидеры изменений“ — они просто ни в какие ворота не лезут, они не готовы быть главами», — заявил Савинцев.
Лидер СРЗП Михаил Сердюк также сообщил URA.RU, что готовит предвыборную программу. Он собирается сделать упор на социальные проблемы югорчан, но раскрывать подробности в разговоре с журналистом агентства он отказался. Кандидат от ЕР, врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук, отмечал, что сформирует свою программу преобразований Югры, когда завершит знакомство с округом и посетит все 22 муниципалитета.
Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин определил тройку кандидатов, которые будут бороться за пост главы ХМАО. Выборы губернатора пройдут 8 сентября.
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