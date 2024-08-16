В челябинских ресторанах взлетят цены на меню

Критик Кински: повышение цен в ресторанах Челябинска составит до 15%
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на позиции меню в октябре вырастут на 5 - 15%
Цены на позиции меню в октябре вырастут на 5 - 15% Фото:

В ресторанах Челябинска осенью стоимость блюд повысится на 5 — 15%. Такой прогноз URA.RU озвучил кулинарный критик Глориан Кински.

«Факт остается фактом — незначительное повышение цен уже идет. Блюда подорожают на 5 — 15%, но в октябре. Общепит у нас более-менее умирает летом, ведь мы не туристический город, а осенью возрождается. Люди вернутся из отпусков, с дач, уже отправят детей в школы, тогда заведения и повысят стоимость», — объяснил URA.RU Кински.

Критик подчеркнул, что минимальное повышение чека составит 5%, но не должно превысить 15%. Такой диапазон объясняется потребительской способностью челябинцев. В столицах цены вырастут до 30%, но местные рестораторы такого подъема стоимости себе позволить не могут.

Критик также указал на сокращение порций алкоголя. Несмотря на то, что рестораторы не планируют повышать цены на позиции бара, объем напитков сокращается.

«Раньше вино подавали в бокале 150 миллилитров. Бутылка была на пять бокалов, а сейчас подают по 125 миллилитров, чтобы вот выжать еще один, шестой, бокал», — отметил Кински.

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В ресторанах Челябинска осенью стоимость блюд повысится на 5 — 15%. Такой прогноз URA.RU озвучил кулинарный критик Глориан Кински. «Факт остается фактом — незначительное повышение цен уже идет. Блюда подорожают на 5 — 15%, но в октябре. Общепит у нас более-менее умирает летом, ведь мы не туристический город, а осенью возрождается. Люди вернутся из отпусков, с дач, уже отправят детей в школы, тогда заведения и повысят стоимость», — объяснил URA.RU Кински. Критик подчеркнул, что минимальное повышение чека составит 5%, но не должно превысить 15%. Такой диапазон объясняется потребительской способностью челябинцев. В столицах цены вырастут до 30%, но местные рестораторы такого подъема стоимости себе позволить не могут. Критик также указал на сокращение порций алкоголя. Несмотря на то, что рестораторы не планируют повышать цены на позиции бара, объем напитков сокращается. «Раньше вино подавали в бокале 150 миллилитров. Бутылка была на пять бокалов, а сейчас подают по 125 миллилитров, чтобы вот выжать еще один, шестой, бокал», — отметил Кински.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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