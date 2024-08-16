Жителей Свердловской области обзванивают с военкоматов

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Служба по контракту. Курган, военный билет, контрактная служба, документы, паспорт рф, служба по контракту, договор, паспорт
Свердловчан агитируют служить разными способами Фото:

Сотрудники военкоматов обзванивают жителей Свердловской области, предлагая подписать контракт с Вооруженными Силами РФ. Информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердили в пресс-службе областного военкомата.

«Работа по агитации поступления на военную службу по контракту ведется разными способами. В том числе и с помощью обзвона потенциальных кандидатов», — следует из сообщения.

Ранее на Среднем Урале судебные приставы стали предлагать должникам службу по контракту в зоне спецоперации РФ на Украине. Свердловчане могут сразу же во время приема подписать согласие на службу.

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Сотрудники военкоматов обзванивают жителей Свердловской области, предлагая подписать контракт с Вооруженными Силами РФ. Информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердили в пресс-службе областного военкомата. «Работа по агитации поступления на военную службу по контракту ведется разными способами. В том числе и с помощью обзвона потенциальных кандидатов», — следует из сообщения. Ранее на Среднем Урале судебные приставы стали предлагать должникам службу по контракту в зоне спецоперации РФ на Украине. Свердловчане могут сразу же во время приема подписать согласие на службу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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