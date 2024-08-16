Жителей Свердловской области обзванивают с военкоматов

Сотрудники военкоматов обзванивают жителей Свердловской области, предлагая подписать контракт с Вооруженными Силами РФ. Информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердили в пресс-службе областного военкомата.
«Работа по агитации поступления на военную службу по контракту ведется разными способами. В том числе и с помощью обзвона потенциальных кандидатов», — следует из сообщения.
Ранее на Среднем Урале судебные приставы стали предлагать должникам службу по контракту в зоне спецоперации РФ на Украине. Свердловчане могут сразу же во время приема подписать согласие на службу.
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