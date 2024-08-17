В Сысерти (Свердловская область) 17 августа водитель Renault Duster несколько раз проехал по стае городских птиц, которых в этот момент кормила пенсионерка. Множество голубей погибли, водителю может грозить уголовная ответственность, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Неустановленный водитель автомашины Renault Duster несколько раз проехал по городским птицам, которых в этот момент кормила пожилая женщина-пешеход на прилегающей к зданию территории. В результате ДТП множество голубей погибли», — говорится в telegram-канале ведомства.
Полиция устанавливает личность водителя, проводится проверка. Если выяснится, что автомобилист специально наехал на птиц, то ему будет грозить уголовная ответственность. Также материалы переданы в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона.
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