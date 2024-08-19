Бастрыкин вмешался в скандал с мигрантом, домогавшегося девочек в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкину доложат ходе расследования инцидента Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доклад по обстоятельствам скандала с уроженцем Киргизии, который приставал к несовершеннолетним девочкам в центре Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константине Мирошниченко представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах», — следует из сообщения. На данный момент силовики решают вопрос об избрании меры пресечения иностранцу в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел вечером 18 августа. Девочка испугалась и сообщила о случившемся прохожим. Те не растерялись, скрутили мужчину на автобусной остановке и передали полицейским. Пойманным оказался 39-летний гражданин Киргизии, который в Екатеринбурге работает электромонтажником на складе Wildberries.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доклад по обстоятельствам скандала с уроженцем Киргизии, который приставал к несовершеннолетним девочкам в центре Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константине Мирошниченко представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах», — следует из сообщения. На данный момент силовики решают вопрос об избрании меры пресечения иностранцу в виде заключения под стражу. Инцидент произошел вечером 18 августа. Девочка испугалась и сообщила о случившемся прохожим. Те не растерялись, скрутили мужчину на автобусной остановке и передали полицейским. Пойманным оказался 39-летний гражданин Киргизии, который в Екатеринбурге работает электромонтажником на складе Wildberries.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...