Бастрыкин вмешался в скандал с мигрантом, домогавшегося девочек в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доклад по обстоятельствам скандала с уроженцем Киргизии, который приставал к несовершеннолетним девочкам в центре Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константине Мирошниченко представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах», — следует из сообщения. На данный момент силовики решают вопрос об избрании меры пресечения иностранцу в виде заключения под стражу.
Инцидент произошел вечером 18 августа. Девочка испугалась и сообщила о случившемся прохожим. Те не растерялись, скрутили мужчину на автобусной остановке и передали полицейским. Пойманным оказался 39-летний гражданин Киргизии, который в Екатеринбурге работает электромонтажником на складе Wildberries.
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