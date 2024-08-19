Бастрыкин вмешался в скандал с мигрантом, домогавшегося девочек в Екатеринбурге

19 августа 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Бастрыкину доложат ходе расследования инцидента Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доклад по обстоятельствам скандала с уроженцем Киргизии, который приставал к несовершеннолетним девочкам в центре Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константине Мирошниченко представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах», — следует из сообщения. На данный момент силовики решают вопрос об избрании меры пресечения иностранцу в виде заключения под стражу. Инцидент произошел вечером 18 августа. Девочка испугалась и сообщила о случившемся прохожим. Те не растерялись, скрутили мужчину на автобусной остановке и передали полицейским. Пойманным оказался 39-летний гражданин Киргизии, который в Екатеринбурге работает электромонтажником на складе Wildberries. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доклад по обстоятельствам скандала с уроженцем Киргизии, который приставал к несовершеннолетним девочкам в центре Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константине Мирошниченко представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах», — следует из сообщения. На данный момент силовики решают вопрос об избрании меры пресечения иностранцу в виде заключения под стражу. Инцидент произошел вечером 18 августа. Девочка испугалась и сообщила о случившемся прохожим. Те не растерялись, скрутили мужчину на автобусной остановке и передали полицейским. Пойманным оказался 39-летний гражданин Киргизии, который в Екатеринбурге работает электромонтажником на складе Wildberries.