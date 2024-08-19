Возлюбленная Джонни Деппа родом из Екатеринбурга очаровала своими фотографиями в бикини

Модель Юлия Власова поделилась фотографиями с отдыха на острове Капри
© Служба новостей «URA.RU»
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На этот раз модель позирует на фоне скал острова Капри. Архивное фото
На этот раз модель позирует на фоне скал острова Капри. Архивное фото Фото:

Возлюбленная известного американского актера Джонни Деппа, модель и владелица салона красоты Юлия Власова делится фотографиями в купальнике. Фотографии отдыха на яхте появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Возможно, пожалуй, может быть», — цитирует строчку из песни на испанском американского джазового певца под своим постом Юлия. На фото она позирует в купальнике. 

Избранница актера на этот раз решила покорить остров Капри на яхте. Она позировала в черном бикини, стоя на коленях на фоне скалы. Наряд же состоит из топа с треугольными чашками и трусов с завязками на бедрах. Добить свой образ девушка серьгами-пусетами и цепочкой с кулоном, а также маникюром на ногтях с белым лаком.

Ранее URA.RU сообщало о том, как Юлия Власова впервые опубликовала фото с возлюбленным Джонни Деппом. Сами слухи об отношениях Деппа и Власовой ходят с 2022 года.

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Возлюбленная известного американского актера Джонни Деппа, модель и владелица салона красоты Юлия Власова делится фотографиями в купальнике. Фотографии отдыха на яхте появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). «Возможно, пожалуй, может быть», — цитирует строчку из песни на испанском американского джазового певца под своим постом Юлия. На фото она позирует в купальнике.  Избранница актера на этот раз решила покорить остров Капри на яхте. Она позировала в черном бикини, стоя на коленях на фоне скалы. Наряд же состоит из топа с треугольными чашками и трусов с завязками на бедрах. Добить свой образ девушка серьгами-пусетами и цепочкой с кулоном, а также маникюром на ногтях с белым лаком. Ранее URA.RU сообщало о том, как Юлия Власова впервые опубликовала фото с возлюбленным Джонни Деппом. Сами слухи об отношениях Деппа и Власовой ходят с 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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