Возлюбленная Джонни Деппа родом из Екатеринбурга очаровала своими фотографиями в бикини

Возлюбленная известного американского актера Джонни Деппа, модель и владелица салона красоты Юлия Власова делится фотографиями в купальнике. Фотографии отдыха на яхте появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
«Возможно, пожалуй, может быть», — цитирует строчку из песни на испанском американского джазового певца под своим постом Юлия. На фото она позирует в купальнике.
Избранница актера на этот раз решила покорить остров Капри на яхте. Она позировала в черном бикини, стоя на коленях на фоне скалы. Наряд же состоит из топа с треугольными чашками и трусов с завязками на бедрах. Добить свой образ девушка серьгами-пусетами и цепочкой с кулоном, а также маникюром на ногтях с белым лаком.
Ранее URA.RU сообщало о том, как Юлия Власова впервые опубликовала фото с возлюбленным Джонни Деппом. Сами слухи об отношениях Деппа и Власовой ходят с 2022 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!