На участках трассы М-5 в Челябинской области временно остановят движение

Движение на участках остановится на 20 минут
На двух участках трассы М-5 вблизи Миасса Челябинской области вечером 19 августа временно остановят движение. Перекрытия в 20:00 и 23:00 продлятся 20 минут, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«В связи с проведением работ по капремонту 19 августа будет осуществляться временное ограничение движения. Полная остановка движения производится на двух участках федеральной трассы», — сообщили в управлении.
На участке км 1784+100 движение остановят с 20:00 до 20:20. Также ограничения введут на км 1785+221, но уже с 23:00 до 23:20.
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