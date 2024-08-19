На участках трассы М-5 в Челябинской области временно остановят движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение на участках остановится на 20 минут
Движение на участках остановится на 20 минут Фото:

На двух участках трассы М-5 вблизи Миасса Челябинской области вечером 19 августа временно остановят движение. Перекрытия в 20:00 и 23:00 продлятся 20 минут, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В связи с проведением работ по капремонту 19 августа будет осуществляться временное ограничение движения. Полная остановка движения производится на двух участках федеральной трассы», — сообщили в управлении.

На участке км 1784+100 движение остановят с 20:00 до 20:20. Также ограничения введут на км 1785+221, но уже с 23:00 до 23:20.

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На двух участках трассы М-5 вблизи Миасса Челябинской области вечером 19 августа временно остановят движение. Перекрытия в 20:00 и 23:00 продлятся 20 минут, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением работ по капремонту 19 августа будет осуществляться временное ограничение движения. Полная остановка движения производится на двух участках федеральной трассы», — сообщили в управлении. На участке км 1784+100 движение остановят с 20:00 до 20:20. Также ограничения введут на км 1785+221, но уже с 23:00 до 23:20.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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