Генпрокуратура оспорит продажу бизнеса крупнейшего владельца складов в РФ

19 августа 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Московский суд отклонил иск Генпрокуратуры из-за нарушений правил подсудности Фото: Размик Закарян © URA.RU Генпрокуратура намерена оспорить сделку по продаже бизнеса компании Raven Russia, одного из крупнейших владельцев складских помещений в России. Продажа была осуществлена в 2022 году в пользу местного топ-менеджмента. Однако Арбитражный суд Москвы вернул иск Генпрокуратуры из-за несоблюдения правил подсудности, сообщают журналисты. «Генеральная прокуратура просит признать недействительной сделку по продаже российского бизнеса инвестиционно-строительной компании Raven Russia местному топ-менеджменту», — передает РБК. Подобное заявление было направлено 14 августа в Московский арбитраж, однако позе его вернули в связи с нарушением правил подсудности. В определении суда указано, что Генпрокуратура имеет возможность повторно направить аналогичный иск в суд областного уровня. В качестве ответчиков по иску Генеральной прокуратуры выступают компания Raven Property Group из Великобритании, компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited, зарегистрированные в ОАЭ. А также руководители Raven Russia Игорь Богородов и Ярослав Шувалов. Кроме того, к делу привлечены в качестве третьих лиц структуры, владеющие складскими комплексами Raven Russia, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росимущество. Исковое заявление Генпрокуратуры касается признания недействительным опционного соглашения от 17 марта 2022 года и его дополнения от 6 мая того же года. Соглашение заключено между Raven Property Group и руководителями Богородовым и Шуваловым и касается покупки акций компаний Prestino Investments Limited (ныне Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited) и Raven Russia Holdings Cyprus Limited (ныне Phoenix Property Group Limited). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генпрокуратура намерена оспорить сделку по продаже бизнеса компании Raven Russia, одного из крупнейших владельцев складских помещений в России. Продажа была осуществлена в 2022 году в пользу местного топ-менеджмента. Однако Арбитражный суд Москвы вернул иск Генпрокуратуры из-за несоблюдения правил подсудности, сообщают журналисты. «Генеральная прокуратура просит признать недействительной сделку по продаже российского бизнеса инвестиционно-строительной компании Raven Russia местному топ-менеджменту», — передает РБК. Подобное заявление было направлено 14 августа в Московский арбитраж, однако позе его вернули в связи с нарушением правил подсудности. В определении суда указано, что Генпрокуратура имеет возможность повторно направить аналогичный иск в суд областного уровня. В качестве ответчиков по иску Генеральной прокуратуры выступают компания Raven Property Group из Великобритании, компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited, зарегистрированные в ОАЭ. А также руководители Raven Russia Игорь Богородов и Ярослав Шувалов. Кроме того, к делу привлечены в качестве третьих лиц структуры, владеющие складскими комплексами Raven Russia, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росимущество. Исковое заявление Генпрокуратуры касается признания недействительным опционного соглашения от 17 марта 2022 года и его дополнения от 6 мая того же года. Соглашение заключено между Raven Property Group и руководителями Богородовым и Шуваловым и касается покупки акций компаний Prestino Investments Limited (ныне Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited) и Raven Russia Holdings Cyprus Limited (ныне Phoenix Property Group Limited).