Екатеринбуржец отсудил 1,3 миллиона за падение с крыльца магазина

В Екатеринбурге мужчина отсудил более 1,3 млн рублей за падение с неочищенного от наледи крыльца магазина. Пострадавший получил перелом бедра, из-за которого перенес множество операций и остался инвалидом третьей степени, рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.
«Мужчина обратился в Орджоникидзевский райсуд, просил взыскать с ПАО „Магнит“ расходы на лечение и реабилитацию — 393454 рубля, а также компенсацию морального вреда. В качестве соответчиков были привлечены АО „Тандер“ и ООО „Гранд“ (собственник помещения, в котором расположен магазин). Суд удовлетворил иск частично. В солидарном порядке с двух организаций взысканы расходы на лечение в размере 315955 рублей и компенсация морального вреда — один миллион рублей», — следует из сообщения.
Судмедэкспертиза подтвердила связь между падением мужчины и полученной травмой. Несмотря на это, АО «Тандер» просило в жалобе уменьшить размер компенсации, но судебная коллегия по гражданским делам оставила решение суда первой инстанции без изменений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!