Общество Екатеринбуржец отсудил 1,3 миллиона за падение с крыльца магазина 20 августа 2024 в 10:13 Размер текста - 17 + Мужчина упал из-за неочищенной наледи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге мужчина отсудил более 1,3 млн рублей за падение с неочищенного от наледи крыльца магазина. Пострадавший получил перелом бедра, из-за которого перенес множество операций и остался инвалидом третьей степени, рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда. «Мужчина обратился в Орджоникидзевский райсуд, просил взыскать с ПАО „Магнит“ расходы на лечение и реабилитацию — 393454 рубля, а также компенсацию морального вреда. В качестве соответчиков были привлечены АО „Тандер“ и ООО „Гранд“ (собственник помещения, в котором расположен магазин). Суд удовлетворил иск частично. В солидарном порядке с двух организаций взысканы расходы на лечение в размере 315955 рублей и компенсация морального вреда — один миллион рублей», — следует из сообщения. Судмедэкспертиза подтвердила связь между падением мужчины и полученной травмой. Несмотря на это, АО «Тандер» просило в жалобе уменьшить размер компенсации, но судебная коллегия по гражданским делам оставила решение суда первой инстанции без изменений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге мужчина отсудил более 1,3 млн рублей за падение с неочищенного от наледи крыльца магазина. Пострадавший получил перелом бедра, из-за которого перенес множество операций и остался инвалидом третьей степени, рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда. «Мужчина обратился в Орджоникидзевский райсуд, просил взыскать с ПАО „Магнит“ расходы на лечение и реабилитацию — 393454 рубля, а также компенсацию морального вреда. В качестве соответчиков были привлечены АО „Тандер“ и ООО „Гранд“ (собственник помещения, в котором расположен магазин). Суд удовлетворил иск частично. В солидарном порядке с двух организаций взысканы расходы на лечение в размере 315955 рублей и компенсация морального вреда — один миллион рублей», — следует из сообщения. Судмедэкспертиза подтвердила связь между падением мужчины и полученной травмой. Несмотря на это, АО «Тандер» просило в жалобе уменьшить размер компенсации, но судебная коллегия по гражданским делам оставила решение суда первой инстанции без изменений. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям