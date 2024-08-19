19 августа 2024

Екатеринбуржец отсудил 1,3 миллиона за падение с крыльца магазина

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка города после снегопада. Екатеринбург, лед на крыльце, лед на ступенях
Мужчина упал из-за неочищенной наледи Фото:

В Екатеринбурге мужчина отсудил более 1,3 млн рублей за падение с неочищенного от наледи крыльца магазина. Пострадавший получил перелом бедра, из-за которого перенес множество операций и остался инвалидом третьей степени, рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

«Мужчина обратился в Орджоникидзевский райсуд, просил взыскать с ПАО „Магнит“ расходы на лечение и реабилитацию — 393454 рубля, а также компенсацию морального вреда. В качестве соответчиков были привлечены АО „Тандер“ и ООО „Гранд“ (собственник помещения, в котором расположен магазин). Суд удовлетворил иск частично. В солидарном порядке с двух организаций взысканы расходы на лечение в размере 315955 рублей и компенсация морального вреда — один миллион рублей», — следует из сообщения.

Судмедэкспертиза подтвердила связь между падением мужчины и полученной травмой. Несмотря на это, АО «Тандер» просило в жалобе уменьшить размер компенсации, но судебная коллегия по гражданским делам оставила решение суда первой инстанции без изменений.

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В Екатеринбурге мужчина отсудил более 1,3 млн рублей за падение с неочищенного от наледи крыльца магазина. Пострадавший получил перелом бедра, из-за которого перенес множество операций и остался инвалидом третьей степени, рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда. «Мужчина обратился в Орджоникидзевский райсуд, просил взыскать с ПАО „Магнит“ расходы на лечение и реабилитацию — 393454 рубля, а также компенсацию морального вреда. В качестве соответчиков были привлечены АО „Тандер“ и ООО „Гранд“ (собственник помещения, в котором расположен магазин). Суд удовлетворил иск частично. В солидарном порядке с двух организаций взысканы расходы на лечение в размере 315955 рублей и компенсация морального вреда — один миллион рублей», — следует из сообщения. Судмедэкспертиза подтвердила связь между падением мужчины и полученной травмой. Несмотря на это, АО «Тандер» просило в жалобе уменьшить размер компенсации, но судебная коллегия по гражданским делам оставила решение суда первой инстанции без изменений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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