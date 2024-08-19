19 августа 2024

Рост цен на коммунальные услуги разогнал челябинскую инфляцию

В Челябинской области в июле инфляция достигла 7,5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Рост цен потребовал от населения больше денег при походе в магазин
Рост цен потребовал от населения больше денег при походе в магазин Фото:

Увеличение стоимости коммунальных услуг в июле разогнало в Челябинской области в июле инфляцию. Как 20 августа отметили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, показатель достиг 7,5%.

«В июле 2024 года годовая инфляция в Челябинской области выросла до 7,5% после 7% в июне. Ускорение роста цен в основном произошло из-за индексации тарифов на коммунальные услуги», — заявили в Центробанке.

Несмотря на увеличение стоимости коммунальных услуг, цены на продовольствие выросли менее значительно. Их удержание стало следствием укрепления рубля и наполнения рынка рядом продуктов. Так, на процессе отразились падение цен на лимоны и более медленный рост цен на другие фрукты. В качестве сдерживающего фактора экономисты отметили увеличение производства мяса, что ограничило удорожание свинины, говядины и курятины.

В то же время цены на непродовольственные товары поднялись быстрее. Сказались высокий спрос и возрастание издержек производителей и поставщиков. Цены на газовое топливо снижались медленнее по сравнению с июнем из-за увеличения оптовых цен и роста спроса на газ.

Стоимость услуг ускорилась. Этим год стал отличным от ситуации 2023 года, когда индексацию перенесли на декабрь.

Инфляция в регионе пока не достигла среднеуральских показателей. В УрФО индикатор составил 8,1%, а по всей России — 9,1%.

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Увеличение стоимости коммунальных услуг в июле разогнало в Челябинской области в июле инфляцию. Как 20 августа отметили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, показатель достиг 7,5%. «В июле 2024 года годовая инфляция в Челябинской области выросла до 7,5% после 7% в июне. Ускорение роста цен в основном произошло из-за индексации тарифов на коммунальные услуги», — заявили в Центробанке. Несмотря на увеличение стоимости коммунальных услуг, цены на продовольствие выросли менее значительно. Их удержание стало следствием укрепления рубля и наполнения рынка рядом продуктов. Так, на процессе отразились падение цен на лимоны и более медленный рост цен на другие фрукты. В качестве сдерживающего фактора экономисты отметили увеличение производства мяса, что ограничило удорожание свинины, говядины и курятины. В то же время цены на непродовольственные товары поднялись быстрее. Сказались высокий спрос и возрастание издержек производителей и поставщиков. Цены на газовое топливо снижались медленнее по сравнению с июнем из-за увеличения оптовых цен и роста спроса на газ. Стоимость услуг ускорилась. Этим год стал отличным от ситуации 2023 года, когда индексацию перенесли на декабрь. Инфляция в регионе пока не достигла среднеуральских показателей. В УрФО индикатор составил 8,1%, а по всей России — 9,1%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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