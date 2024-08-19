Рост цен на коммунальные услуги разогнал челябинскую инфляцию

Увеличение стоимости коммунальных услуг в июле разогнало в Челябинской области в июле инфляцию. Как 20 августа отметили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, показатель достиг 7,5%.
«В июле 2024 года годовая инфляция в Челябинской области выросла до 7,5% после 7% в июне. Ускорение роста цен в основном произошло из-за индексации тарифов на коммунальные услуги», — заявили в Центробанке.
Несмотря на увеличение стоимости коммунальных услуг, цены на продовольствие выросли менее значительно. Их удержание стало следствием укрепления рубля и наполнения рынка рядом продуктов. Так, на процессе отразились падение цен на лимоны и более медленный рост цен на другие фрукты. В качестве сдерживающего фактора экономисты отметили увеличение производства мяса, что ограничило удорожание свинины, говядины и курятины.
В то же время цены на непродовольственные товары поднялись быстрее. Сказались высокий спрос и возрастание издержек производителей и поставщиков. Цены на газовое топливо снижались медленнее по сравнению с июнем из-за увеличения оптовых цен и роста спроса на газ.
Стоимость услуг ускорилась. Этим год стал отличным от ситуации 2023 года, когда индексацию перенесли на декабрь.
Инфляция в регионе пока не достигла среднеуральских показателей. В УрФО индикатор составил 8,1%, а по всей России — 9,1%.
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