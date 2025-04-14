Бастрыкин поручил разобраться с отсутствием лекарств для инвалида в Челябинске

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Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему ребенку в Челябинске не хватает лекарств
Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему ребенку в Челябинске не хватает лекарств Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителя Челябинска о ненадлежащем обеспечении сына-инвалида медицинскими препаратами. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета России.

«К председателю СКР Александру Бастрыкину через его приемную „ВКонтакте“ обратился житель Челябинска по вопросу нарушения прав его девятилетнего сына-инвалида. Мальчик страдает тяжелой формой заболевания и нуждается в регулярном приеме жизненно необходимых лекарственных препаратов. Несмотря на многочисленные обращения родителей в профильную структуру, медикаменты в городских аптеках отсутствуют», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Мужчина уверен, что прерывание терапии может привести к значительному ухудшению состояния мальчика. В этой связи заявитель опасается за жизнь и здоровье сына. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину провести процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителя Челябинска о ненадлежащем обеспечении сына-инвалида медицинскими препаратами. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета России. «К председателю СКР Александру Бастрыкину через его приемную „ВКонтакте“ обратился житель Челябинска по вопросу нарушения прав его девятилетнего сына-инвалида. Мальчик страдает тяжелой формой заболевания и нуждается в регулярном приеме жизненно необходимых лекарственных препаратов. Несмотря на многочисленные обращения родителей в профильную структуру, медикаменты в городских аптеках отсутствуют», — сообщается в telegram-канале ведомства. Мужчина уверен, что прерывание терапии может привести к значительному ухудшению состояния мальчика. В этой связи заявитель опасается за жизнь и здоровье сына. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину провести процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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