Путин впервые посетил школу Беслана, где произошел теракт. Видео

20 августа 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Владимиру Путину рассказали о героизме сотрудников школы в Беслане, спасавших детей от террористов в 2004 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин впервые посетил школу в Беслане, где в 2004 году произошел теракт. В сам город он прибыл через пять лет с момента последнего визита. Соответствующие кадры с территории здания общеобразовательного учреждения опубликовал журналист Павел Зарубин. На видео Путин вместе с делегацией совершает обход по территории школы. Далее российского президента привели в помещение музея. Там главе рассказали несколько историй о героизме сотрудников школы, которые ценой своей жизни смогли спасти детей от атаки террористов в 2004 году. Например, рассказали о работнике котельной, который смог увести с собой 17 детей. Он помог им выбраться из школы через окно котельной, однако сам был расстрелян. В настоящий момент в здании школы создан международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма. В сентябре 2004 года произошел захват террористами школы в Беслане. Всего в ходе трагедии погибли 334 человека, среди них — 186 детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин впервые посетил школу в Беслане, где в 2004 году произошел теракт. В сам город он прибыл через пять лет с момента последнего визита. Соответствующие кадры с территории здания общеобразовательного учреждения опубликовал журналист Павел Зарубин. На видео Путин вместе с делегацией совершает обход по территории школы. Далее российского президента привели в помещение музея. Там главе рассказали несколько историй о героизме сотрудников школы, которые ценой своей жизни смогли спасти детей от атаки террористов в 2004 году. Например, рассказали о работнике котельной, который смог увести с собой 17 детей. Он помог им выбраться из школы через окно котельной, однако сам был расстрелян. В настоящий момент в здании школы создан международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма. В сентябре 2004 года произошел захват террористами школы в Беслане. Всего в ходе трагедии погибли 334 человека, среди них — 186 детей.