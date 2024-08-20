Путин впервые посетил школу Беслана, где произошел теракт. Видео

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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимиру Путину рассказали о героизме сотрудников школы в Беслане, спасавших детей от террористов в 2004 году Фото:

Российский президент Владимир Путин впервые посетил школу в Беслане, где в 2004 году произошел теракт. В сам город он прибыл через пять лет с момента последнего визита. Соответствующие кадры с территории здания общеобразовательного учреждения опубликовал журналист Павел Зарубин.

На видео Путин вместе с делегацией совершает обход по территории школы. Далее российского президента привели в помещение музея. Там главе рассказали несколько историй о героизме сотрудников школы, которые ценой своей жизни смогли спасти детей от атаки террористов в 2004 году.

Например, рассказали о работнике котельной, который смог увести с собой 17 детей. Он помог им выбраться из школы через окно котельной, однако сам был расстрелян. В настоящий момент в здании школы создан международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма.

В сентябре 2004 года произошел захват террористами школы в Беслане. Всего в ходе трагедии погибли 334 человека, среди них — 186 детей.

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Российский президент Владимир Путин впервые посетил школу в Беслане, где в 2004 году произошел теракт. В сам город он прибыл через пять лет с момента последнего визита. Соответствующие кадры с территории здания общеобразовательного учреждения опубликовал журналист Павел Зарубин. На видео Путин вместе с делегацией совершает обход по территории школы. Далее российского президента привели в помещение музея. Там главе рассказали несколько историй о героизме сотрудников школы, которые ценой своей жизни смогли спасти детей от атаки террористов в 2004 году. Например, рассказали о работнике котельной, который смог увести с собой 17 детей. Он помог им выбраться из школы через окно котельной, однако сам был расстрелян. В настоящий момент в здании школы создан международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма. В сентябре 2004 года произошел захват террористами школы в Беслане. Всего в ходе трагедии погибли 334 человека, среди них — 186 детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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