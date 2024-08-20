Назван напиток из двух ингредиентов, помогающий сбросить лишний вес

Семена чиа, содержащие высокое количество омега-3 жирных кислот, в сочетании с куркумой могут оказать положительное влияние на сброс веса и снижение воспалительных процессов. О значительном эффекте этих ингредиентов в напитке рассказали индийские СМИ.
«Смесь замоченных семян чиа и куркумы может способствовать не только потере веса, но и уменьшению воспаления. Этот напиток также может улучшить контроль уровня инсулина в крови, помогая стабилизировать уровень сахара, снижать аппетит и предотвращать переедание», — сообщило издание Jagran.
Ранее The Mirror назвал напиток, который позволяет худеть во сне. Его рецепт прост — две чашки воды и три столовые ложки риса. Нужно кипятить его в течение 15 минут, прежде чем слить. Также можно добавить щепотку соли.
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