20 августа 2024

Назван напиток из двух ингредиентов, помогающий сбросить лишний вес

Jagran: напиток из чиа и куркумы способствует похудению и профилактике рака
© Служба новостей «URA.RU»
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Куркума. Stock
Куркума в сочетании с чиа поможет сбросить вес Фото:

Семена чиа, содержащие высокое количество омега-3 жирных кислот, в сочетании с куркумой могут оказать положительное влияние на сброс веса и снижение воспалительных процессов. О значительном эффекте этих ингредиентов в напитке рассказали индийские СМИ.

Новость по теме
Mirror назвал напиток, который позволяет худеть во сне

«Смесь замоченных семян чиа и куркумы может способствовать не только потере веса, но и уменьшению воспаления. Этот напиток также может улучшить контроль уровня инсулина в крови, помогая стабилизировать уровень сахара, снижать аппетит и предотвращать переедание», — сообщило издание Jagran.

Ранее The Mirror назвал напиток, который позволяет худеть во сне. Его рецепт прост — две чашки воды и три столовые ложки риса. Нужно кипятить его в течение 15 минут, прежде чем слить. Также можно добавить щепотку соли.

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Семена чиа, содержащие высокое количество омега-3 жирных кислот, в сочетании с куркумой могут оказать положительное влияние на сброс веса и снижение воспалительных процессов. О значительном эффекте этих ингредиентов в напитке рассказали индийские СМИ. «Смесь замоченных семян чиа и куркумы может способствовать не только потере веса, но и уменьшению воспаления. Этот напиток также может улучшить контроль уровня инсулина в крови, помогая стабилизировать уровень сахара, снижать аппетит и предотвращать переедание», — сообщило издание Jagran. Ранее The Mirror назвал напиток, который позволяет худеть во сне. Его рецепт прост — две чашки воды и три столовые ложки риса. Нужно кипятить его в течение 15 минут, прежде чем слить. Также можно добавить щепотку соли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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