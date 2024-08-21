Глава СПЧ: иностранные наемники, пойманные на преступлениях, не подлежат обмену

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Иностранные наемники должны сидеть пожизненно, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев
Иностранные наемники должны сидеть пожизненно, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев Фото:

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека предложит законодательную инициативу, исключающую возможность обмена наемников, чьи преступления доказаны судом. Об этом сообщил председатель Совета Валерий Фадеев.

«Мы считаем, что эти преступники не должны попадать в процедуры обмена», — заявил Фадеев на пресс-конференции, его слова передает ТАСС. Он также уточнил, что если преступления наемников,которые взяты в плен доказаны судом, они должны быть наказаны пожизненно. СПЧ планирует представить предложение по формированию законодательства, которое будет регулировать данный вопрос.

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Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека предложит законодательную инициативу, исключающую возможность обмена наемников, чьи преступления доказаны судом. Об этом сообщил председатель Совета Валерий Фадеев. «Мы считаем, что эти преступники не должны попадать в процедуры обмена», — заявил Фадеев на пресс-конференции, его слова передает ТАСС. Он также уточнил, что если преступления наемников,которые взяты в плен доказаны судом, они должны быть наказаны пожизненно. СПЧ планирует представить предложение по формированию законодательства, которое будет регулировать данный вопрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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