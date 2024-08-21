Глава СПЧ: иностранные наемники, пойманные на преступлениях, не подлежат обмену

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека предложит законодательную инициативу, исключающую возможность обмена наемников, чьи преступления доказаны судом. Об этом сообщил председатель Совета Валерий Фадеев.
«Мы считаем, что эти преступники не должны попадать в процедуры обмена», — заявил Фадеев на пресс-конференции, его слова передает ТАСС. Он также уточнил, что если преступления наемников,которые взяты в плен доказаны судом, они должны быть наказаны пожизненно. СПЧ планирует представить предложение по формированию законодательства, которое будет регулировать данный вопрос.
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