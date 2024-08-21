21 августа 2024

В Кизеле разбирают завалы после взрыва газа. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Взрыв газа в жилом доме в Кизеле Пермского края

В Кизеле Пермского края продолжаются на работы на месте взрыва газа, который произошел в многоквартирном доме. Пока официально сообщается об одном пострадавшем, которого увезли в больницу с ожогами. URA.RU собрало кадры с места ЧП.

«Спасатели разбирают завалы, устраивая „минуты тишины“. В эти моменты затихает техника, прерываются работы, чтобы пожарные могли услышать возможных пострадавших», — сообщали в МЧС.

Эвакуировано 26 человек, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело.

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В Кизеле Пермского края продолжаются на работы на месте взрыва газа, который произошел в многоквартирном доме. Пока официально сообщается об одном пострадавшем, которого увезли в больницу с ожогами. URA.RU собрало кадры с места ЧП. «Спасатели разбирают завалы, устраивая „минуты тишины“. В эти моменты затихает техника, прерываются работы, чтобы пожарные могли услышать возможных пострадавших», — сообщали в МЧС. Эвакуировано 26 человек, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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