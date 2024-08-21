Кота тоже спасли
новость из сюжетаВзрыв газа в жилом доме в Кизеле Пермского края
В Кизеле Пермского края продолжаются на работы на месте взрыва газа, который произошел в многоквартирном доме. Пока официально сообщается об одном пострадавшем, которого увезли в больницу с ожогами. URA.RU собрало кадры с места ЧП.
«Спасатели разбирают завалы, устраивая „минуты тишины“. В эти моменты затихает техника, прерываются работы, чтобы пожарные могли услышать возможных пострадавших», — сообщали в МЧС.
Эвакуировано 26 человек, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело.
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