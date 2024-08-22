Бастрыкин требует доклад о разрушающемся доме, в котором живут свердловчане

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александру Бастрыкину о мерах принятых по защите прав жильцов Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин требует доклад о нарушении прав жителей Камышлова (Свердловская область), проживающих в разрушающемся доме. Здание не признают ветхим даже после обращений жильцов к властям из-за запланированного капремонта лишь на 2056 год. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председателем СК дано поручение исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и мерах, принятых по защите прав граждан», — следует из сообщения. Следователи уже организовали проверку.

В ходе проверки должны быть установлены причины, по которым здание до сих пор не получило статус аварийного и не было включено в план капитального ремонта на ближайшие годы. Жители дома ранее неоднократно обращались к местным властям с жалобами на непригодные условия проживания, однако их призывы оставались без должного внимания.

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Глава СКР Александр Бастрыкин требует доклад о нарушении прав жителей Камышлова (Свердловская область), проживающих в разрушающемся доме. Здание не признают ветхим даже после обращений жильцов к властям из-за запланированного капремонта лишь на 2056 год. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председателем СК дано поручение исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и мерах, принятых по защите прав граждан», — следует из сообщения. Следователи уже организовали проверку. В ходе проверки должны быть установлены причины, по которым здание до сих пор не получило статус аварийного и не было включено в план капитального ремонта на ближайшие годы. Жители дома ранее неоднократно обращались к местным властям с жалобами на непригодные условия проживания, однако их призывы оставались без должного внимания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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