Бастрыкин требует доклад о разрушающемся доме, в котором живут свердловчане

Александру Бастрыкину о мерах принятых по защите прав жильцов Фото: Следственный комитет РФ

Глава СКР Александр Бастрыкин требует доклад о нарушении прав жителей Камышлова (Свердловская область), проживающих в разрушающемся доме. Здание не признают ветхим даже после обращений жильцов к властям из-за запланированного капремонта лишь на 2056 год. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председателем СК дано поручение исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и мерах, принятых по защите прав граждан», — следует из сообщения. Следователи уже организовали проверку.

В ходе проверки должны быть установлены причины, по которым здание до сих пор не получило статус аварийного и не было включено в план капитального ремонта на ближайшие годы. Жители дома ранее неоднократно обращались к местным властям с жалобами на непригодные условия проживания, однако их призывы оставались без должного внимания.