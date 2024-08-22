В Челябинской области на участке трассы М-5 произошло ДТП, в котором столкнулись Toyota Avensis и «Газель». В результате аварии легковой автомобиль улетел в кювет, а грузовой — перевернулся на бок, сообщили 22 августа в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«На автодороге Куса-Златоуст трассы М-5 произошло столкновение двух автомобилей. Водитель, 1984 года рождения, управляя Toyota Avensis, совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Газель“ под управлением водителя 1992 года рождения», — сообщили в пресс-службе.
Как уточнили в ведомстве водители и пассажиры получили травмы, их доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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