На челябинской трассе М-5 в ДТП с «Газелью» легковое авто улетело в кювет. Видео

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"Газель" на трассе М-5 перевернулась из-за столкновения
"Газель" на трассе М-5 перевернулась из-за столкновения Фото:

В Челябинской области на участке трассы М-5 произошло ДТП, в котором столкнулись Toyota Avensis и «Газель». В результате аварии легковой автомобиль улетел в кювет, а грузовой — перевернулся на бок, сообщили 22 августа в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«На автодороге Куса-Златоуст трассы М-5 произошло столкновение двух автомобилей. Водитель, 1984 года рождения, управляя Toyota Avensis, совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Газель“ под управлением водителя 1992 года рождения», — сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве водители и пассажиры получили травмы, их доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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В Челябинской области на участке трассы М-5 произошло ДТП, в котором столкнулись Toyota Avensis и «Газель». В результате аварии легковой автомобиль улетел в кювет, а грузовой — перевернулся на бок, сообщили 22 августа в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «На автодороге Куса-Златоуст трассы М-5 произошло столкновение двух автомобилей. Водитель, 1984 года рождения, управляя Toyota Avensis, совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Газель“ под управлением водителя 1992 года рождения», — сообщили в пресс-службе. Как уточнили в ведомстве водители и пассажиры получили травмы, их доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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