22 августа 2024

Центр Екатеринбурга заволокло густым дымом от пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожаротушение мансарды по улице Хохрякова, 10. Тюмень, дым, пожар, тушение пожара
На место ЧП приехали спасатели (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга днем 23 августа случилось возгорание в узбекском кафе «Нигора». Улицу Куйбышева затянул густой дым, рассказал URA.RU читатель.

«Что-то горит в „Нигоре“, дым от пожара поднимается и растягивается по всему центру. Сюда оперативно приехали пожарные», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС и заведение. В ведомстве пояснили, что в дымоходе загорелись жировые отложения. Огонь был потушен до прибытия спасателей, а эвакуация здания не потребовалась.

Дым поднялся над улицей Куйбышева
Дым поднялся над улицей Куйбышева
Фото:

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В центре Екатеринбурга днем 23 августа случилось возгорание в узбекском кафе «Нигора». Улицу Куйбышева затянул густой дым, рассказал URA.RU читатель. «Что-то горит в „Нигоре“, дым от пожара поднимается и растягивается по всему центру. Сюда оперативно приехали пожарные», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС и заведение. В ведомстве пояснили, что в дымоходе загорелись жировые отложения. Огонь был потушен до прибытия спасателей, а эвакуация здания не потребовалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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