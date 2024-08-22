На место ЧП приехали спасатели (архивное фото)
В центре Екатеринбурга днем 23 августа случилось возгорание в узбекском кафе «Нигора». Улицу Куйбышева затянул густой дым, рассказал URA.RU читатель.
«Что-то горит в „Нигоре“, дым от пожара поднимается и растягивается по всему центру. Сюда оперативно приехали пожарные», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС и заведение. В ведомстве пояснили, что в дымоходе загорелись жировые отложения. Огонь был потушен до прибытия спасателей, а эвакуация здания не потребовалась.
Дым поднялся над улицей Куйбышева
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