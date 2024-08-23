ВСУ взяли ответственность за удар по парому на Кубани

Вооруженные силы Украины подтвердили атаку на паром, перевозивший цистерны с топливом, в порту «Кавказ» на Кубани. Об этом заявил спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук.
«Этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики, для обеспечения <...> сил. В первую очередь горюче-смазочными материалами, но, кроме того, он перевозил, конечно, и вооружение», — заявил Плетенчук. Его слова передает «Старана.ua».
22 августа ВСУ атаковали железнодорожный паром в кубанском порту «Кавказ», который транспортировал 30 цистерн с топливом. Удар наносился ракетой «Нептун». В результате атаки на судне возник пожар, которому присвоили третий ранг сложности. На устранение возгорания был направлен пожарный поезд. Спустя некоторое время паром затонул.
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