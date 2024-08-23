ВСУ взяли ответственность за удар по парому на Кубани

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Украинские войска подтвердили нанесение удара по парому с топливом в порту «Кавказ» на Кубани
Украинские войска подтвердили нанесение удара по парому с топливом в порту «Кавказ» на Кубани Фото:

Вооруженные силы Украины подтвердили атаку на паром, перевозивший цистерны с топливом, в порту «Кавказ» на Кубани. Об этом заявил спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук.

«Этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики, для обеспечения <...> сил. В первую очередь горюче-смазочными материалами, но, кроме того, он перевозил, конечно, и вооружение», — заявил Плетенчук. Его слова передает «Старана.ua».

22 августа ВСУ атаковали железнодорожный паром в кубанском порту «Кавказ», который транспортировал 30 цистерн с топливом. Удар наносился ракетой «Нептун». В результате атаки на судне возник пожар, которому присвоили третий ранг сложности. На устранение возгорания был направлен пожарный поезд. Спустя некоторое время паром затонул.

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Вооруженные силы Украины подтвердили атаку на паром, перевозивший цистерны с топливом, в порту «Кавказ» на Кубани. Об этом заявил спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук. «Этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики, для обеспечения <...> сил. В первую очередь горюче-смазочными материалами, но, кроме того, он перевозил, конечно, и вооружение», — заявил Плетенчук. Его слова передает «Старана.ua». 22 августа ВСУ атаковали железнодорожный паром в кубанском порту «Кавказ», который транспортировал 30 цистерн с топливом. Удар наносился ракетой «Нептун». В результате атаки на судне возник пожар, которому присвоили третий ранг сложности. На устранение возгорания был направлен пожарный поезд. Спустя некоторое время паром затонул.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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