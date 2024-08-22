Поиск пропавших и коллапс на дорогах: последствия удара ВСУ по порту «Кавказ»

В порту «Кавказ» спасли 17 членов экипажа затонувшего из-за удара ВСУ парома

23 августа 2024 в 06:08 Размер текста - 17 +

На момент атаки на пароме было 30 цистерн с топливом Фото: Сергей Венявский © URA.RU ВСУ ударили по железнодорожному парому, который транспортировал 30 цистерн с топливом. В результате удара на судне возник пожар, а спустя некоторое время паром затонул. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что 17 из 19 членов экипажа спасено. О последствиях удара ВСУ по порту «Кавказ» — в материале URA.RU. Судьба пропавших неизвестна В МЧС России сообщили, что судьба двоих членов экипажа до сих пор остается неизвестной. Спасательные работы продолжаются. Позже в ведомстве сообщили, что неизвестно местонахождение одного человека. Его все еще ищут. Ситуация на дорогах рядом с портом Водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта «Кавказ», разворачивают за 13 километров на посту ДПС в поселке Ильич на Кубани, пишет РИА Новости. Патруль находится у поста ДПС в 13 километрах от порта. Правоохранители разворачивают водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта. Перед постом скоплений машин нет. На накопительной площадке, расположенной примерно в 800 метрах от поста, уже собралось около 65 фур. Площадка способна вместить до 750 машин, работа порта может быть приостановлена на 2—3 дня. Учитывая, что многие фуры перевозят скоропортящиеся продукты и товары первой необходимости, водители выбирают альтернативный маршрут через Ростовскую область для доставки грузов в Крым. Что произошло в порту «Кавказ» Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке украинской ракеты «Нептун» на железнодорожный паром с топливными цистернами на Кубани, в результате чего возник сильный пожар, которому был присвоен третий ранг. Экстренные и специальные службы немедленно отправились на место происшествия. На борту судна в момент атаки находились пять человек. К вечеру паром ушел под воду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ ударили по железнодорожному парому, который транспортировал 30 цистерн с топливом. В результате удара на судне возник пожар, а спустя некоторое время паром затонул. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что 17 из 19 членов экипажа спасено. О последствиях удара ВСУ по порту «Кавказ» — в материале URA.RU. В МЧС России сообщили, что судьба двоих членов экипажа до сих пор остается неизвестной. Спасательные работы продолжаются. Позже в ведомстве сообщили, что неизвестно местонахождение одного человека. Его все еще ищут. Водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта «Кавказ», разворачивают за 13 километров на посту ДПС в поселке Ильич на Кубани, пишет РИА Новости. Патруль находится у поста ДПС в 13 километрах от порта. Правоохранители разворачивают водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта. Перед постом скоплений машин нет. На накопительной площадке, расположенной примерно в 800 метрах от поста, уже собралось около 65 фур. Площадка способна вместить до 750 машин, работа порта может быть приостановлена на 2—3 дня. Учитывая, что многие фуры перевозят скоропортящиеся продукты и товары первой необходимости, водители выбирают альтернативный маршрут через Ростовскую область для доставки грузов в Крым. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке украинской ракеты «Нептун» на железнодорожный паром с топливными цистернами на Кубани, в результате чего возник сильный пожар, которому был присвоен третий ранг. Экстренные и специальные службы немедленно отправились на место происшествия. На борту судна в момент атаки находились пять человек. К вечеру паром ушел под воду.