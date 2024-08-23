В Екатеринбурге бомж изнасиловал и убил мужчину

23 августа 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Причины дикого поступка неизвестны (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге задержан гражданин без определенного места жительства, который подозревается в убийстве и изнасиловании другого мужчины. Подробности происшествия URA.RU сообщил источник. «45-летний бомж, находясь в помещении охраны одной из организаций на Уктусе, убил пожилого 66-летнего мужчину. Это было в марте. В ходе расследования уголовного дела эксперты определили, что подозреваемый совершил в отношении жертвы еще и действия сексуального характера», — рассказал собеседник агентства. Подозреваемый сейчас находится в СИЗО. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», а также по ч.1 ст. 132 — «Насильственные действия сексуального характера». В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария по теме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге задержан гражданин без определенного места жительства, который подозревается в убийстве и изнасиловании другого мужчины. Подробности происшествия URA.RU сообщил источник. «45-летний бомж, находясь в помещении охраны одной из организаций на Уктусе, убил пожилого 66-летнего мужчину. Это было в марте. В ходе расследования уголовного дела эксперты определили, что подозреваемый совершил в отношении жертвы еще и действия сексуального характера», — рассказал собеседник агентства. Подозреваемый сейчас находится в СИЗО. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», а также по ч.1 ст. 132 — «Насильственные действия сексуального характера». В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария по теме.