В Екатеринбурге взлетели зарплаты кондитеров

В Екатеринбурге лидером по приросту зарплатных предложений в сфере гостиниц, ресторанов и кафе стала профессия кондитера. По сравнению с июлем 2023 года в этом году зарплата выросла на 40% и составила 55 351 рубль в месяц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Avito Работа.
«В июле текущего года в Екатеринбурге лидером по приросту средних зарплатных предложений стала профессия кондитера. Для них зарплатные предложения увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 55 351 рублей в месяц за полный рабочий день», — говорится в сообщении.
Помимо кондитеров, в числе лидеров по росту заработной платы оказались администраторы ресторана и официанты — предполагаемые для новых сотрудников зарплаты увеличились на 18 и 11%. Первые могут рассчитывать на 57 906 рублей, а вторые — на 52 982 рубля в месяц. Также на 10% выросла зарплата повара, а на 9% — барменов.
Лидерами по приросту активных вакансий стали бариста — в июле 2024 года предложений по данной работе стало на 57% больше. Остались востребованными и хостес — спрос на сотрудников данной специальности вырос на 46%.
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