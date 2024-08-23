23 августа 2024

Тело убитой на Маврикии челябинки доставят в Россию в воскресенье

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Клипарт. Магнитогорск, венки, гроб
Семья уже начала все необходимые формальности для возвращения тела (архивное фото) Фото:

Тело убитой на Маврикии 29-летней преподавательницы из Челябинска Залии Шамигуловой доставят в Россию в это воскресенье. Об этом сообщает интернет-издание Le Mauricien.

«Тело 29-летней россиянки Залии Шамигуловой будет репатриировано в Россию в это воскресенье. Ее семья уже начала все необходимые формальности, чтобы организовать возвращение ее останков», — пишет издание.

Преподаватель из Челябинска Залия Шамигулова была убита на Маврикии. В убийстве сознался близкий друг 29-летний Пурявирсингх Сундур. Парень был влюблен в Шамигулову, но она ответила, что свадьба не входит в ее планы. Тогда парень вывез ее в лес, где нанес несколько ударов ножом, а тело закопал в земле.

Девушку зверски убил возлюбленный
Девушку зверски убил возлюбленный

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Тело убитой на Маврикии 29-летней преподавательницы из Челябинска Залии Шамигуловой доставят в Россию в это воскресенье. Об этом сообщает интернет-издание Le Mauricien. «Тело 29-летней россиянки Залии Шамигуловой будет репатриировано в Россию в это воскресенье. Ее семья уже начала все необходимые формальности, чтобы организовать возвращение ее останков», — пишет издание. Преподаватель из Челябинска Залия Шамигулова была убита на Маврикии. В убийстве сознался близкий друг 29-летний Пурявирсингх Сундур. Парень был влюблен в Шамигулову, но она ответила, что свадьба не входит в ее планы. Тогда парень вывез ее в лес, где нанес несколько ударов ножом, а тело закопал в земле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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