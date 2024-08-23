Тело убитой на Маврикии челябинки доставят в Россию в воскресенье

Тело убитой на Маврикии 29-летней преподавательницы из Челябинска Залии Шамигуловой доставят в Россию в это воскресенье. Об этом сообщает интернет-издание Le Mauricien.
«Тело 29-летней россиянки Залии Шамигуловой будет репатриировано в Россию в это воскресенье. Ее семья уже начала все необходимые формальности, чтобы организовать возвращение ее останков», —
Преподаватель из Челябинска Залия Шамигулова была убита на Маврикии. В убийстве сознался близкий друг 29-летний Пурявирсингх Сундур. Парень был влюблен в Шамигулову, но она ответила, что свадьба не входит в ее планы. Тогда парень вывез ее в лес, где нанес несколько ударов ножом, а тело закопал в земле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!