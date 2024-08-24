Baza: женщина и ее 13-летний сын подожгли военную комендатуру в Казани

Женщина со своим 13-летним сыном подожгли военную комендатуру в Казани. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Пожар вспыхнул на первом этаже Казанского военного суда. Огонь вскоре потушили. Причина — поджог. Женщина и ее 13-летний сын разбили окно комендатуры и закинули в задние коктейль Молотова», — указано в канале.
Площадь возгорания составила 16 квадратных метров. По данным авторов канала, поджигателей обезвредили прохожие. Их доставили в полицию.
Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации у МВД по Татарстану. Ответ ожидается.
Это уже первый подобный случай в стране. Двумя неделями ранее поджигателей военкомата в Мурманске осудили на 17 и 14 лет лишения свободы, сообщает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.