24 августа 2024

Baza: женщина и ее 13-летний сын подожгли военную комендатуру в Казани

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Военная комендатура пока не подтвердила сообщения о поджоге Фото:

Женщина со своим 13-летним сыном подожгли военную комендатуру в Казани. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Пожар вспыхнул на первом этаже Казанского военного суда. Огонь вскоре потушили. Причина — поджог. Женщина и ее 13-летний сын разбили окно комендатуры и закинули в задние коктейль Молотова», — указано в канале.

Площадь возгорания составила 16 квадратных метров. По данным авторов канала, поджигателей обезвредили прохожие. Их доставили в полицию.

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации у МВД по Татарстану. Ответ ожидается.

Это уже первый подобный случай в стране. Двумя неделями ранее поджигателей военкомата в Мурманске осудили на 17 и 14 лет лишения свободы, сообщает RT.

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Женщина со своим 13-летним сыном подожгли военную комендатуру в Казани. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Пожар вспыхнул на первом этаже Казанского военного суда. Огонь вскоре потушили. Причина — поджог. Женщина и ее 13-летний сын разбили окно комендатуры и закинули в задние коктейль Молотова», — указано в канале. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров. По данным авторов канала, поджигателей обезвредили прохожие. Их доставили в полицию. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации у МВД по Татарстану. Ответ ожидается. Это уже первый подобный случай в стране. Двумя неделями ранее поджигателей военкомата в Мурманске осудили на 17 и 14 лет лишения свободы, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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