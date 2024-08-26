Пострадавшие из-за потопов челябинцы для получения выплат идут в суды

Жители Челябинской области, пострадавшие из-за недавних потопов, начали обращаться в суды, чтобы получить обещанные выплаты. Прокуратура отстаивает их права, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокурором Еманжелинска с целью обеспечения получения гражданами финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости, в суд направлено заявление о признании факта проживания семьи на территории, подвергшейся подтоплению. Заявление удовлетворено, решение обращено к немедленному исполнению», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что всего в суд Еманжелинска поступило 10 аналогичных заявлений прокурора. Пока удовлетворено два из них. Оставшиеся находятся в стадии рассмотрения. В Карабаше прокуроры также защищают права граждан. Было подано семь исков в суд. Три из них удовлетворено, еще четыре — рассматриваются.
Потопы начались в Челябинской области в конце июля и продолжались несколько недель. В некоторых муниципалитетах из-за ситуации вводили режим ЧС. Областные власти пообещали жителям финансовую помощь: люди получили по 20 тысяч рублей, затем к работе приступили комиссии, которые определяли размер компенсационных выплат. Но случались ситуации, когда жителям отказывали в компенсации по потере имущества. Тогда к решению вопроса подключались надзорные органы.
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