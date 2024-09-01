Что изменится в жизни россиян с 1 сентября: новые законы

Новые законы в России вступят в силу с 1 сентября

01 сентября 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Россиян ждут изменения с 1 сентября, затрагивающие различные сферы жизни Фото: Денис Моргунов © URA.RU Традиционно начало нового месяца ознаменуется новыми законодательными инициативами и другими изменениями, затрагивающих жизнь россиян. Сентябрь не станет исключением: ожидаются обновления в сфере кредитования, будет изменен расчет оплаты внеурочной работы, в школах введут новые предметы, а также гражданские смогут самостоятельно пользоваться дефибрилляторами. Эти и другие изменения в России — в материале URA.RU. Что изменится с 1 сентября 2024 года Определена минимальная сумма плавающей ставки С началом сентября в России вступают в силу новые правила для кредитования. Будет ограничено использование плавающих процентных ставок по кредитам, чтобы защитить людей и малый бизнес от неожиданного увеличения платежей. Минимальная сумма кредита с плавающей ставкой теперь должна быть не меньше, чем средняя месячная зарплата в стране, умноженная на тысячу. На сегодняшний день это примерно 74 миллиона рублей. В Центробанке считают, что люди, берущие такие крупные кредиты, обычно хорошо разбираются в финансовых вопросах и могут оценить потенциальные риски. С сентября будет ограничено использование плавающих процентных ставок по кредитам Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 1 сентября кредиты и займы с переменной ставкой на сумму меньше установленного минимума выдавать запретят. Исключение составят ипотечные кредиты от 15 до 74 миллионов рублей, но только если они выданы на период менее 20 лет. При этом процентная ставка по таким кредитам может быть увеличена не более чем на треть от первоначальной и не больше чем на четыре процентных пункта. Если ставка все же возрастет, заемщик имеет право продлить срок кредита не более чем на четверть от первоначального периода, но не более чем на четыре года. Решение по снижению долгов гражданам С первого сентября Банк России увеличит рисковые надбавки для потребительских кредитов без обеспечения. Это мера направлена на снижение долговой нагрузки на граждан и укрепление финансовой стабильности банков. По мнению специалистов, в последнее время наблюдается ускорение роста долгов по необеспеченным потребительским кредитам. Например, в мае задолженность выросла на 2%, что превышает рост доходов населения. Кроме того, годовые темпы роста задолженности составили 18,1% на 1 июня 2024 года. В ЦБ отмечают, что если ничего не менять, то это может привести к увеличению долговой нагрузки на граждан. Будут увеличены рисковые надбавки для потребительских кредитов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Там также обеспокоены тем, что временный рост доходов из-за разовых выплат может привести к занижению показателя долговой нагрузки. Это позволяет заемщикам брать больше кредитов, что в будущем может стать проблемой, если их доходы уменьшатся. Поэтому Банк России решил увеличить рисковые надбавки, чтобы уменьшить вероятность подобных случаев. Таксисты теперь будут страховать пассажиров С 1 сентября в России водители такси и автопарки обязаны страховать свою ответственность перед пассажирами. Это следует из внесенных изменений в закон о такси, которые приравнивают такси к общественному транспорту в части страхования. Таксисты теперь будут обязаны страховать свою ответственность перед пассажирами Фото: Игорь Пантин © URA.RU Теперь, независимо от того, кто виноват в дорожном происшествии, пассажир такси сможет получить компенсацию до двух миллионов рублей. Раньше размер компенсации был ограничен 500 тысячами рублей и выплачивался только если вина лежала на таксисте или виновнике ДТП с полисом ОСАГО. Страховые компании уже готовы к нововведениям, а таксопарки и самозанятые таксисты имеют два месяца на оформление полиса ОСГОП. Стоимость страховки будет варьироваться от 1,3 до 5,4 тысячи рублей в год. По словам президента ВСС Евгения Уфимцева, стоимость нового страхования для пассажира составит 52 копейки за поездку, а для водителя — около 2,5-3,5 тысячи рублей в год. Защита инвалидов Также для водителей общественного транспорта с сентября будет введен запрет на высадку инвалидов первой группы, а также детей-инвалидов. Так, для водителей предусмотрены штрафы — 5 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 30 тысяч рублей. Новые изменения будут действовать с 1 сентября. Инвалидов первой группы запретят высаживать из общественного транспорта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Новые предметы в российских школах В российских школах с предстоящего учебного года будут введены новые школьные предметы. Первый из них — труд, который заменит технологию. Минпросвещения утвердило для него модульную структуру, которая объединит сразу несколько направлений. Пять из них обязательные, еще три — вариативные. Теперь школьников помимо базового шитья и обработки древесины смогут обучить 3D-моделированию, робототехнике и графическому черчению. Школьников будут учить 3D-моделированию Фото: Анна Майорова © URA.RU Знакомый предмет «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» теперь будет называться «Основы безопасности и защиты Родины». В отличие от прошлой версии школьного предмета учеников будут учить не только оказывать первую медицинскую помощь, но и, например, учить определять недостоверную информацию в интернете, а также учиться реагировать в экстренных ситуациях. Каждый может стать спасателем С первого сентября в России вступают в силу поправки к закону об охране здоровья, позволяющие любому человеку использовать автоматические дефибрилляторы для оказания помощи пострадавшим. «Теперь каждый гражданин может стать спасателем, ведь использование дефибрилляторов не требует специальной медицинской подготовки», — отмечают в Минздраве. Россияне смогут законно использовать дефибриллятор для оказания первой помощи Фото: Илья Московец © URA.RU Другие изменения нового месяца Повышение зарплаты работникам вузов С сентября в 50 вузах, участвующих в проекте «Передовые инженерные школы», преподаватели фундаментальных наук получат повышение зарплаты. Это изменение затронет 7,5 тысячи преподавателей 178 специальностей в области естественных наук, инженерии и медицины, уточнили в Минобрнауки РФ. Повышение оплаты за сверхурочную работу С сентября в России изменится система оплаты сверхурочной работы. Теперь при расчете оплаты за работу сверх установленного Трудовым кодексом времени будут учитываться все компоненты заработной платы, включая квалификационные надбавки, районные коэффициенты и стимулирующие выплаты. До изменений в законодательстве при расчете сверхурочных часто учитывался только базовый оклад, что могло составлять лишь небольшую часть от общего дохода работника. «Это вызывало несправедливость, поскольку сотрудники, трудящиеся сверхурочно, получали меньше, чем заслуживали», — говорят эксперты в области трудового права. Однако основные правила оплаты за сверхурочную работу остаются без изменений. Первые два часа сверхурочной работы оплачиваются как минимум в полуторном размере от обычной оплаты, а все последующие — не менее чем в двойном размере. Упрощенная продажа ипотечного жилья С 11 сентября в РФ упрощается процесс продажи ипотечного жилья для тех, кто имеет просроченный долг по жилищному кредиту. Теперь заемщики смогут самостоятельно реализовать недвижимость без прохождения судебных процедур и публичных торгов. Заемщики, столкнувшиеся с финансовыми затруднениями, получат возможность обратиться в банк с предложением о продаже квартиры до того, как банк обратится в суд. «После подачи заявления банк должен в течение десяти дней принять решение о возможности продажи», — уточняют в банковском секторе. Россияне смогут продать ипотечное жилье, даже если у потребителя имеется долг перед банком Фото: Размик Закарян © URA.RU Срок для продажи ипотечного жилья составляет четыре месяца, однако он может быть увеличен по взаимному согласию сторон. Это нововведение направлено на снижение рисков как для заемщиков, так и для кредитных организаций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Традиционно начало нового месяца ознаменуется новыми законодательными инициативами и другими изменениями, затрагивающих жизнь россиян. Сентябрь не станет исключением: ожидаются обновления в сфере кредитования, будет изменен расчет оплаты внеурочной работы, в школах введут новые предметы, а также гражданские смогут самостоятельно пользоваться дефибрилляторами. Эти и другие изменения в России — в материале URA.RU. С началом сентября в России вступают в силу новые правила для кредитования. Будет ограничено использование плавающих процентных ставок по кредитам, чтобы защитить людей и малый бизнес от неожиданного увеличения платежей. Минимальная сумма кредита с плавающей ставкой теперь должна быть не меньше, чем средняя месячная зарплата в стране, умноженная на тысячу. На сегодняшний день это примерно 74 миллиона рублей. В Центробанке считают, что люди, берущие такие крупные кредиты, обычно хорошо разбираются в финансовых вопросах и могут оценить потенциальные риски. С 1 сентября кредиты и займы с переменной ставкой на сумму меньше установленного минимума выдавать запретят. Исключение составят ипотечные кредиты от 15 до 74 миллионов рублей, но только если они выданы на период менее 20 лет. При этом процентная ставка по таким кредитам может быть увеличена не более чем на треть от первоначальной и не больше чем на четыре процентных пункта. Если ставка все же возрастет, заемщик имеет право продлить срок кредита не более чем на четверть от первоначального периода, но не более чем на четыре года. С первого сентября Банк России увеличит рисковые надбавки для потребительских кредитов без обеспечения. Это мера направлена на снижение долговой нагрузки на граждан и укрепление финансовой стабильности банков. По мнению специалистов, в последнее время наблюдается ускорение роста долгов по необеспеченным потребительским кредитам. Например, в мае задолженность выросла на 2%, что превышает рост доходов населения. Кроме того, годовые темпы роста задолженности составили 18,1% на 1 июня 2024 года. В ЦБ отмечают, что если ничего не менять, то это может привести к увеличению долговой нагрузки на граждан. Там также обеспокоены тем, что временный рост доходов из-за разовых выплат может привести к занижению показателя долговой нагрузки. Это позволяет заемщикам брать больше кредитов, что в будущем может стать проблемой, если их доходы уменьшатся. Поэтому Банк России решил увеличить рисковые надбавки, чтобы уменьшить вероятность подобных случаев. С 1 сентября в России водители такси и автопарки обязаны страховать свою ответственность перед пассажирами. Это следует из внесенных изменений в закон о такси, которые приравнивают такси к общественному транспорту в части страхования. Теперь, независимо от того, кто виноват в дорожном происшествии, пассажир такси сможет получить компенсацию до двух миллионов рублей. Раньше размер компенсации был ограничен 500 тысячами рублей и выплачивался только если вина лежала на таксисте или виновнике ДТП с полисом ОСАГО. Страховые компании уже готовы к нововведениям, а таксопарки и самозанятые таксисты имеют два месяца на оформление полиса ОСГОП. Стоимость страховки будет варьироваться от 1,3 до 5,4 тысячи рублей в год. По словам президента ВСС Евгения Уфимцева, стоимость нового страхования для пассажира составит 52 копейки за поездку, а для водителя — около 2,5-3,5 тысячи рублей в год. Также для водителей общественного транспорта с сентября будет введен запрет на высадку инвалидов первой группы, а также детей-инвалидов. Так, для водителей предусмотрены штрафы — 5 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 30 тысяч рублей. Новые изменения будут действовать с 1 сентября. В российских школах с предстоящего учебного года будут введены новые школьные предметы. Первый из них — труд, который заменит технологию. Минпросвещения утвердило для него модульную структуру, которая объединит сразу несколько направлений. Пять из них обязательные, еще три — вариативные. Теперь школьников помимо базового шитья и обработки древесины смогут обучить 3D-моделированию, робототехнике и графическому черчению. Знакомый предмет «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» теперь будет называться «Основы безопасности и защиты Родины». В отличие от прошлой версии школьного предмета учеников будут учить не только оказывать первую медицинскую помощь, но и, например, учить определять недостоверную информацию в интернете, а также учиться реагировать в экстренных ситуациях. С первого сентября в России вступают в силу поправки к закону об охране здоровья, позволяющие любому человеку использовать автоматические дефибрилляторы для оказания помощи пострадавшим. «Теперь каждый гражданин может стать спасателем, ведь использование дефибрилляторов не требует специальной медицинской подготовки», — отмечают в Минздраве. С сентября в 50 вузах, участвующих в проекте «Передовые инженерные школы», преподаватели фундаментальных наук получат повышение зарплаты. Это изменение затронет 7,5 тысячи преподавателей 178 специальностей в области естественных наук, инженерии и медицины, уточнили в Минобрнауки РФ. С сентября в России изменится система оплаты сверхурочной работы. Теперь при расчете оплаты за работу сверх установленного Трудовым кодексом времени будут учитываться все компоненты заработной платы, включая квалификационные надбавки, районные коэффициенты и стимулирующие выплаты. До изменений в законодательстве при расчете сверхурочных часто учитывался только базовый оклад, что могло составлять лишь небольшую часть от общего дохода работника. «Это вызывало несправедливость, поскольку сотрудники, трудящиеся сверхурочно, получали меньше, чем заслуживали», — говорят эксперты в области трудового права. Однако основные правила оплаты за сверхурочную работу остаются без изменений. Первые два часа сверхурочной работы оплачиваются как минимум в полуторном размере от обычной оплаты, а все последующие — не менее чем в двойном размере. С 11 сентября в РФ упрощается процесс продажи ипотечного жилья для тех, кто имеет просроченный долг по жилищному кредиту. Теперь заемщики смогут самостоятельно реализовать недвижимость без прохождения судебных процедур и публичных торгов. Заемщики, столкнувшиеся с финансовыми затруднениями, получат возможность обратиться в банк с предложением о продаже квартиры до того, как банк обратится в суд. «После подачи заявления банк должен в течение десяти дней принять решение о возможности продажи», — уточняют в банковском секторе. Срок для продажи ипотечного жилья составляет четыре месяца, однако он может быть увеличен по взаимному согласию сторон. Это нововведение направлено на снижение рисков как для заемщиков, так и для кредитных организаций.