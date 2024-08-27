В Челябинске смягчили приговор экс-менеджеру, работавшему над ракетой «Сармат»

28 августа 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Челябинский областной суд смягчил приговор Юрию Шубину Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинский областной суд смягчил приговор бывшему заместителю главного конструктора ГРЦ имени Макеева Юрию Шубину, некогда работавшему над созданием ракеты «Сармат» и осужденного на 8 лет и 10 месяцев за служебный подлог и коррупцию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, Шубину снизили срок в колонии на восемь месяцев. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Юрия Шубина, ранее занимавшего должность заместителя главного конструктора в Государственном ракетном центре имени Макеева. Срок основного наказания снижен до восьми лет и двух месяцев», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Также Шубину снизил сумму штрафа с 3 млн рублей до 1,5 млн рублей. Основанием для смягчения приговора послужила переквалификация действий экс-менеджера с п. «а» ч.4 ст. 204 УК РФ на п. «а» ч.7 ст. 204 УК РФ. В остальной части приговор суда первой инстанции был оставлен без изменения и вступил в законную силу. Новость по теме Сына экс-главы челябинского суда судят за взятки на оборонке. Он работал над ракетой «Сармат» Шубин был задержан в 2021 году. Его обвинили в служебном подлоге и получении взяток. Обвинения относились к периоду с 2014 по 2018 годы. Следствие считало, что топ-менеджер, во время работы получал откаты от подрядчиков, с которыми сотрудничали в рамках госконтрактов по работе над проектом межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Общая сумма взяток составила около 6 млн рублей. Суд над Шубиным состоялся в октябре 2022 года. Его признали виновным и отправили в колонию сроком на девять лет. Адвокаты обжаловали это решение и дело вернули на новое рассмотрение, которое также закончилось для Шубина обвинительным приговором. В марте 2023 года его признали виновным и отправили в колонию на 8 лет и 10 месяцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский областной суд смягчил приговор бывшему заместителю главного конструктора ГРЦ имени Макеева Юрию Шубину, некогда работавшему над созданием ракеты «Сармат» и осужденного на 8 лет и 10 месяцев за служебный подлог и коррупцию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, Шубину снизили срок в колонии на восемь месяцев. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Юрия Шубина, ранее занимавшего должность заместителя главного конструктора в Государственном ракетном центре имени Макеева. Срок основного наказания снижен до восьми лет и двух месяцев», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Также Шубину снизил сумму штрафа с 3 млн рублей до 1,5 млн рублей. Основанием для смягчения приговора послужила переквалификация действий экс-менеджера с п. «а» ч.4 ст. 204 УК РФ на п. «а» ч.7 ст. 204 УК РФ. В остальной части приговор суда первой инстанции был оставлен без изменения и вступил в законную силу. Шубин был задержан в 2021 году. Его обвинили в служебном подлоге и получении взяток. Обвинения относились к периоду с 2014 по 2018 годы. Следствие считало, что топ-менеджер, во время работы получал откаты от подрядчиков, с которыми сотрудничали в рамках госконтрактов по работе над проектом межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Общая сумма взяток составила около 6 млн рублей. Суд над Шубиным состоялся в октябре 2022 года. Его признали виновным и отправили в колонию сроком на девять лет. Адвокаты обжаловали это решение и дело вернули на новое рассмотрение, которое также закончилось для Шубина обвинительным приговором. В марте 2023 года его признали виновным и отправили в колонию на 8 лет и 10 месяцев.