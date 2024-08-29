В одном из видов спорта в Челябинской области появились раскольники

29 августа 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

В лыжных гонках региона параллельно работают две федерации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В лыжном сообществе Челябинской области сложилась ситуация, ведущая к расколу. Часть спортсменов, занимающихся лыжными гонками, перешла под эгиду альтернативной федерации этого вида спорта. Об этом URA.RU сообщил президент «Федерации лыжных гонок Челябинской области» Виктор Логинов. «Наша федерация работает в регионе с 2004 года. Однако в мае 2024 года зарегистрирована еще одна организация — „Федерация по лыжным гонкам“. В этой связи сложилась ситуация, которая разрывает спортивное сообщество — как тренеров, так и спортсменов. Она привела к хаосу. Причем представители альтернативной организации пытаются опорочить руководство традиционной федерации. Мы намерены обратиться к губернатору, чтобы попытаться урегулировать ситуацию», — сообщил Логинов. По мнению Логинова, за созданием альтернативной федерации стоят как амбиции ее руководителей, так и их возможные финансовые интересы. Он не исключает, что представители альтернативной федерации могут пользоваться поддержкой в минспорта региона. В новой федерации заявляют, что о расколе речи не идет, поскольку как такового единого сообщества давно нет. Вице-президент ЧРОО «Федерация по лыжным гонкам» Роман Набоков в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил, что цели создания федерации направлены исключительно на развитие этого вида спорта. «Мы не занимаемся конфликтами, мы занимаемся лыжными гонками. Поскольку на настоящий момент уже существует организация, аккредитованая в региональном министерстве спорта, мы готовы сотрудничать и взаимодействовать с данной организацией, а в будущем в условиях здоровой конкуренции, намерены претендовать на аккредитацию своей организации», — сообщил Набоков. В то же время, по его мнению, существующая федерация недостаточно эффективна. Набоков заявил, что с помощью привлечения необходимых ресурсов при существующей поддержке областных властей, а она не малая, Челябинская область может рассчитывать на место в топ-10 рейтинга регионов и амбициозно задумываться топ-5 в РФ по развитию лыжных гонок. Между тем, всероссийская федерация лыжных гонок предостерегла спортсменов от раскола. Соответствующее письмо президент федеральной организации Елена Вяльбе направила руководителю новой челябинской федерации. «Нас удивляет тот путь, который вы избрали для решения проблем развития лыжных гонок в Челябинской области. Вместо объединения всего актива лыжных гонок области в одну сплоченную организацию, созданы предпосылки для раскола лыжного сообщества Челябинской области. Сомнительно, что это станет залогом успешной работы новой структуры в будущем», — говорится в письме Вяльбе. URA.RU направило запрос в минспорта Челябинской области по поводу сложившейся ситуации. На момент публикации ответ на запрос не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В лыжном сообществе Челябинской области сложилась ситуация, ведущая к расколу. Часть спортсменов, занимающихся лыжными гонками, перешла под эгиду альтернативной федерации этого вида спорта. Об этом URA.RU сообщил президент «Федерации лыжных гонок Челябинской области» Виктор Логинов. «Наша федерация работает в регионе с 2004 года. Однако в мае 2024 года зарегистрирована еще одна организация — „Федерация по лыжным гонкам“. В этой связи сложилась ситуация, которая разрывает спортивное сообщество — как тренеров, так и спортсменов. Она привела к хаосу. Причем представители альтернативной организации пытаются опорочить руководство традиционной федерации. Мы намерены обратиться к губернатору, чтобы попытаться урегулировать ситуацию», — сообщил Логинов. По мнению Логинова, за созданием альтернативной федерации стоят как амбиции ее руководителей, так и их возможные финансовые интересы. Он не исключает, что представители альтернативной федерации могут пользоваться поддержкой в минспорта региона. В новой федерации заявляют, что о расколе речи не идет, поскольку как такового единого сообщества давно нет. Вице-президент ЧРОО «Федерация по лыжным гонкам» Роман Набоков в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил, что цели создания федерации направлены исключительно на развитие этого вида спорта. «Мы не занимаемся конфликтами, мы занимаемся лыжными гонками. Поскольку на настоящий момент уже существует организация, аккредитованая в региональном министерстве спорта, мы готовы сотрудничать и взаимодействовать с данной организацией, а в будущем в условиях здоровой конкуренции, намерены претендовать на аккредитацию своей организации», — сообщил Набоков. В то же время, по его мнению, существующая федерация недостаточно эффективна. Набоков заявил, что с помощью привлечения необходимых ресурсов при существующей поддержке областных властей, а она не малая, Челябинская область может рассчитывать на место в топ-10 рейтинга регионов и амбициозно задумываться топ-5 в РФ по развитию лыжных гонок. Между тем, всероссийская федерация лыжных гонок предостерегла спортсменов от раскола. Соответствующее письмо президент федеральной организации Елена Вяльбе направила руководителю новой челябинской федерации. «Нас удивляет тот путь, который вы избрали для решения проблем развития лыжных гонок в Челябинской области. Вместо объединения всего актива лыжных гонок области в одну сплоченную организацию, созданы предпосылки для раскола лыжного сообщества Челябинской области. Сомнительно, что это станет залогом успешной работы новой структуры в будущем», — говорится в письме Вяльбе. URA.RU направило запрос в минспорта Челябинской области по поводу сложившейся ситуации. На момент публикации ответ на запрос не поступил.