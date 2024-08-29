Куряне высказались в пользу переноса выборов из-за атаки ВСУ

Треть жителей Курской области хотели бы перенести выборы из-за вторжения
© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок в СИЗО 1. Курган, избирателный участок, сизо1 курган, выборы 2024
Треть жителей Курской области хотела бы перенести выборы из-за вторжения в регион Фото:

Почти треть жителей Курской области высказалась о том, что выборы губернатора региона следует перенести из-за вторжения ВСУ. Данные привел гендиректор Института социального маркетинга Виктор Потуремский на круглом столе ЭИСИ.

«В Курской области достаточно высокий уровень напряжения. Самый главный вопрос, когда мы говорим про Курскую область — это проводить или не проводить выборы. 62% жителей области считают, что нужно проводить выборы, как было заявлено. В том числе это покажет киевскому режиму, что нас не запугать. 29% считают, что выборы нужно перенести, сейчас это будет опасно для жителей», — сообщил эксперт.

В беседе с URA.RU Потуремский отметил, что среди этих 29% есть социально ответственные люди, которые пойдут на избирательные участки, несмотря на то, что придерживаются позиции о переносе выборов. При этом показатели прогнозируемой явки в Курской области оказались ниже общероссийских. Если в большинстве субъектов о намерении пойти на выборы заявили от 40% избирателей и выше, то в Курской области значение варьируется от 36 до 38%.

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Почти треть жителей Курской области высказалась о том, что выборы губернатора региона следует перенести из-за вторжения ВСУ. Данные привел гендиректор Института социального маркетинга Виктор Потуремский на круглом столе ЭИСИ. «В Курской области достаточно высокий уровень напряжения. Самый главный вопрос, когда мы говорим про Курскую область — это проводить или не проводить выборы. 62% жителей области считают, что нужно проводить выборы, как было заявлено. В том числе это покажет киевскому режиму, что нас не запугать. 29% считают, что выборы нужно перенести, сейчас это будет опасно для жителей», — сообщил эксперт. В беседе с URA.RU Потуремский отметил, что среди этих 29% есть социально ответственные люди, которые пойдут на избирательные участки, несмотря на то, что придерживаются позиции о переносе выборов. При этом показатели прогнозируемой явки в Курской области оказались ниже общероссийских. Если в большинстве субъектов о намерении пойти на выборы заявили от 40% избирателей и выше, то в Курской области значение варьируется от 36 до 38%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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