Куряне высказались в пользу переноса выборов из-за атаки ВСУ

Почти треть жителей Курской области высказалась о том, что выборы губернатора региона следует перенести из-за вторжения ВСУ. Данные привел гендиректор Института социального маркетинга Виктор Потуремский на круглом столе ЭИСИ.
«В Курской области достаточно высокий уровень напряжения. Самый главный вопрос, когда мы говорим про Курскую область — это проводить или не проводить выборы. 62% жителей области считают, что нужно проводить выборы, как было заявлено. В том числе это покажет киевскому режиму, что нас не запугать. 29% считают, что выборы нужно перенести, сейчас это будет опасно для жителей», — сообщил эксперт.
В беседе с URA.RU Потуремский отметил, что среди этих 29% есть социально ответственные люди, которые пойдут на избирательные участки, несмотря на то, что придерживаются позиции о переносе выборов. При этом показатели прогнозируемой явки в Курской области оказались ниже общероссийских. Если в большинстве субъектов о намерении пойти на выборы заявили от 40% избирателей и выше, то в Курской области значение варьируется от 36 до 38%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.