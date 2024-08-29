Куряне высказались в пользу переноса выборов из-за атаки ВСУ

Треть жителей Курской области хотели бы перенести выборы из-за вторжения

29 августа 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Треть жителей Курской области хотела бы перенести выборы из-за вторжения в регион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Почти треть жителей Курской области высказалась о том, что выборы губернатора региона следует перенести из-за вторжения ВСУ. Данные привел гендиректор Института социального маркетинга Виктор Потуремский на круглом столе ЭИСИ. «В Курской области достаточно высокий уровень напряжения. Самый главный вопрос, когда мы говорим про Курскую область — это проводить или не проводить выборы. 62% жителей области считают, что нужно проводить выборы, как было заявлено. В том числе это покажет киевскому режиму, что нас не запугать. 29% считают, что выборы нужно перенести, сейчас это будет опасно для жителей», — сообщил эксперт. В беседе с URA.RU Потуремский отметил, что среди этих 29% есть социально ответственные люди, которые пойдут на избирательные участки, несмотря на то, что придерживаются позиции о переносе выборов. При этом показатели прогнозируемой явки в Курской области оказались ниже общероссийских. Если в большинстве субъектов о намерении пойти на выборы заявили от 40% избирателей и выше, то в Курской области значение варьируется от 36 до 38%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почти треть жителей Курской области высказалась о том, что выборы губернатора региона следует перенести из-за вторжения ВСУ. Данные привел гендиректор Института социального маркетинга Виктор Потуремский на круглом столе ЭИСИ. «В Курской области достаточно высокий уровень напряжения. Самый главный вопрос, когда мы говорим про Курскую область — это проводить или не проводить выборы. 62% жителей области считают, что нужно проводить выборы, как было заявлено. В том числе это покажет киевскому режиму, что нас не запугать. 29% считают, что выборы нужно перенести, сейчас это будет опасно для жителей», — сообщил эксперт. В беседе с URA.RU Потуремский отметил, что среди этих 29% есть социально ответственные люди, которые пойдут на избирательные участки, несмотря на то, что придерживаются позиции о переносе выборов. При этом показатели прогнозируемой явки в Курской области оказались ниже общероссийских. Если в большинстве субъектов о намерении пойти на выборы заявили от 40% избирателей и выше, то в Курской области значение варьируется от 36 до 38%.