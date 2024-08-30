Участник СВО угнал в Екатеринбурге дорогую иномарку

31 августа 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Машину нашли спустя несколько часов в селе Косулино (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге участник российской спецоперации на Украине, направленный на лечение в госпиталь для ветеранов войн, угнал у таксиста хетчбэк JAC J7 стоимостью около двух миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал знакомый пострадавшего. Он подвозил военного (как выяснилось, ранее трижды судимого по разным статьям) вечером 30 августа. Как именно произошел угон, неизвестно, но собеседник утверждает, что машину нашли спустя несколько часов в селе Косулино. «Подозреваемым занимается военная комендатура», — поделился другой собеседник. URA.RU направило запрос на комментарий в военно-следственное управление СК по ЦВО. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге участник российской спецоперации на Украине, направленный на лечение в госпиталь для ветеранов войн, угнал у таксиста хетчбэк JAC J7 стоимостью около двух миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал знакомый пострадавшего. Он подвозил военного (как выяснилось, ранее трижды судимого по разным статьям) вечером 30 августа. Как именно произошел угон, неизвестно, но собеседник утверждает, что машину нашли спустя несколько часов в селе Косулино. «Подозреваемым занимается военная комендатура», — поделился другой собеседник. URA.RU направило запрос на комментарий в военно-следственное управление СК по ЦВО. Ответ ожидается.