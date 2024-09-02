Кредиторы обанкроченного «Челябметростроя» отказались от мирового соглашения

Кредиторы компании-банкрота «Челябметрострой» в Челябинске отказались от заключения миррового соглашения. Как заявил конкурсный управляющий Алексей Пархоменко, решение принято на общем собрании.
«Состоялось собрание кредиторов должника АО „Челябметрострой“. По итогам собрания вопрос о заключении мирового соглашения снят с повестки дня», — заявил Пархоменко на «Федресурсе».
Текст мирового соглашения с должником должен был предложить один из кредиторов, однако этого не сделал. Об инициативе сообщалось в августе. Поскольку ситуация изменилась, заявил URA.RU Пархоменко, от идеи заключить мировое соглашение отказались. Подробностей URA.RU собеседник разглашать не стал. Конкурсный управляющий добавил, что ситуация развивается, и в ноябре не исключен полный расчет с кредиторами. Основным является налоговая инспекция.
Компания «Челябметрострой» появилась в 2000 году. Она занималась строительством челябинского метро, затем поддерживала его состояние. Первоначально учредителями компании были госорганы и муниципалитет, затем акционерное общество перешло в частные руки. Банкротом фирма признана в 2022 году.
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