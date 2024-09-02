Кредиторы обанкроченного «Челябметростроя» отказались от мирового соглашения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перед кредиторами забрезжил свет в конце туннеля, связанный с погашением долгов
Перед кредиторами забрезжил свет в конце туннеля, связанный с погашением долгов Фото:

Кредиторы компании-банкрота «Челябметрострой» в Челябинске отказались от заключения миррового соглашения. Как заявил конкурсный управляющий Алексей Пархоменко, решение принято на общем собрании.

«Состоялось собрание кредиторов должника АО „Челябметрострой“. По итогам собрания вопрос о заключении мирового соглашения снят с повестки дня», — заявил Пархоменко на «Федресурсе».

Текст мирового соглашения с должником должен был предложить один из кредиторов, однако этого не сделал. Об инициативе сообщалось в августе. Поскольку ситуация изменилась, заявил URA.RU Пархоменко, от идеи заключить мировое соглашение отказались. Подробностей URA.RU собеседник разглашать не стал. Конкурсный управляющий добавил, что ситуация развивается, и в ноябре не исключен полный расчет с кредиторами. Основным является налоговая инспекция.

Компания «Челябметрострой» появилась в 2000 году. Она занималась строительством челябинского метро, затем поддерживала его состояние. Первоначально учредителями компании были госорганы и муниципалитет, затем акционерное общество перешло в частные руки. Банкротом фирма признана в 2022 году. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кредиторы компании-банкрота «Челябметрострой» в Челябинске отказались от заключения миррового соглашения. Как заявил конкурсный управляющий Алексей Пархоменко, решение принято на общем собрании. «Состоялось собрание кредиторов должника АО „Челябметрострой“. По итогам собрания вопрос о заключении мирового соглашения снят с повестки дня», — заявил Пархоменко на «Федресурсе». Текст мирового соглашения с должником должен был предложить один из кредиторов, однако этого не сделал. Об инициативе сообщалось в августе. Поскольку ситуация изменилась, заявил URA.RU Пархоменко, от идеи заключить мировое соглашение отказались. Подробностей URA.RU собеседник разглашать не стал. Конкурсный управляющий добавил, что ситуация развивается, и в ноябре не исключен полный расчет с кредиторами. Основным является налоговая инспекция. Компания «Челябметрострой» появилась в 2000 году. Она занималась строительством челябинского метро, затем поддерживала его состояние. Первоначально учредителями компании были госорганы и муниципалитет, затем акционерное общество перешло в частные руки. Банкротом фирма признана в 2022 году. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...