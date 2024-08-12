12 августа 2024

Строившая челябинское метро фирма заключит мировое соглашение с кредиторами

© Служба новостей «URA.RU»
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АО "Челябметрострой" было создано в 2000 году (архивное фото)
АО "Челябметрострой" было создано в 2000 году (архивное фото) Фото:

Фирма-банкрот АО «Челябметрострой» заключит мировое соглашение со своими кредиторами. Информация об этом появилась на сайте «Федресурс».

«Сообщение о собрании кредиторов. Повестка собрания <…> 2. Заключение мирового соглашения в деле о банкротстве АО «Челябметрострой» с кредиторами должника», — указано в сообщении от конкурсного управляющего Алексея Пархоменко. Собрание пройдет 27 августа в Челябинске.

АО «Челябметрострой» было создано в 2000 году. Двадцать лет оно поддерживало состояние челябинского недостроенного метро. В 2022 году компания была признана банкротом, всех сотрудников перевели в другую организацию.

С властей города и региона компания «Челябметрострой» в мае этого года потребовала 1,1 млрд рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, нижестоящие инстанции претензии не поддержали, но эти решения были отменены. В мэрии Челябинска уверены, что деньги с них требовали незаконно. Позицию властей подтвердили несколько судов, заявили URA.RUв пресс-службе администрации.

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Фирма-банкрот АО «Челябметрострой» заключит мировое соглашение со своими кредиторами. Информация об этом появилась на сайте «Федресурс». «Сообщение о собрании кредиторов. Повестка собрания <…> 2. Заключение мирового соглашения в деле о банкротстве АО «Челябметрострой» с кредиторами должника», — указано в сообщении от конкурсного управляющего Алексея Пархоменко. Собрание пройдет 27 августа в Челябинске. АО «Челябметрострой» было создано в 2000 году. Двадцать лет оно поддерживало состояние челябинского недостроенного метро. В 2022 году компания была признана банкротом, всех сотрудников перевели в другую организацию. С властей города и региона компания «Челябметрострой» в мае этого года потребовала 1,1 млрд рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, нижестоящие инстанции претензии не поддержали, но эти решения были отменены. В мэрии Челябинска уверены, что деньги с них требовали незаконно. Позицию властей подтвердили несколько судов, заявили URA.RUв пресс-службе администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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