Строившая челябинское метро фирма заключит мировое соглашение с кредиторами

Фирма-банкрот АО «Челябметрострой» заключит мировое соглашение со своими кредиторами. Информация об этом появилась на сайте «Федресурс».
«Сообщение о собрании кредиторов. Повестка собрания <…> 2. Заключение мирового соглашения в деле о банкротстве АО «Челябметрострой» с кредиторами должника», — указано в сообщении от конкурсного управляющего Алексея Пархоменко. Собрание пройдет 27 августа в Челябинске.
АО «Челябметрострой» было создано в 2000 году. Двадцать лет оно поддерживало состояние челябинского недостроенного метро. В 2022 году компания была признана банкротом, всех сотрудников перевели в другую организацию.
С властей города и региона компания «Челябметрострой» в мае этого года потребовала 1,1 млрд рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, нижестоящие инстанции претензии не поддержали, но эти решения были отменены. В мэрии Челябинска уверены, что деньги с них требовали незаконно. Позицию властей подтвердили несколько судов, заявили URA.RUв пресс-службе администрации.
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