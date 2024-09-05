Депутат Вихарев получил около 300 идей от екатеринбуржцев по улучшению города

05 сентября 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Алексей Вихарев запустил конкурс «Идея на миллион» Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Екатеринбурга прислали более 270 идей в волонтерский центр лидера фракции «Единая Россия» в гордуме Алексея Вихарева, как улучшить город в области экологии, инфраструктуры и здравоохранения. Об этом депутат рассказал в своих соцсетях. «Нам прислали уже более 270 идей по улучшению города в сфере здравоохранения, культуры, экологии, социальной инфраструктуры и по многим другим направлениям. Мы ждем новых предложений до середины сентября и выберем самый достойный проект из всех присланных», — сообщил Алексей Вихарев в своем telegram-канале. В мае 2024 года депутат заявил о начале конкурса «Идея на миллион». Принять участие в нем могут жители Екатеринбурга в возрасте от 15 до 25 лет. Улучшить город предлагается в области экологии, благоустройства, здоровья жителей, социальной помощи и поддержки участников СВО. Автор лучшей идеи получает миллион, а воплощением ее в жизнь занимается волонтерский центр Вихарева. Первый этап приема заявок конкурса завершился 5 сентября. Начался второй. Продлится он с 5 по 15 сентября. После чего присланные идеи юных екатеринбуржцев оценит профессиональное жюри. Подведение итогов запланировано на 2 октября. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте idea-million.ru и по тел. +7 922 130-44-33 Волонтерский центр Алексея Вихарева Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева Волонтерский центр принимает идеи от екатеринбуржцев по улучшению города до 15 сентября Фото: корреспондент URA.RU Итоги конкурса «Идея на миллион» подведут 2 октября Фото: корреспондент URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Екатеринбурга прислали более 270 идей в волонтерский центр лидера фракции «Единая Россия» в гордуме Алексея Вихарева, как улучшить город в области экологии, инфраструктуры и здравоохранения. Об этом депутат рассказал в своих соцсетях. «Нам прислали уже более 270 идей по улучшению города в сфере здравоохранения, культуры, экологии, социальной инфраструктуры и по многим другим направлениям. Мы ждем новых предложений до середины сентября и выберем самый достойный проект из всех присланных», — сообщил Алексей Вихарев в своем telegram-канале. В мае 2024 года депутат заявил о начале конкурса «Идея на миллион». Принять участие в нем могут жители Екатеринбурга в возрасте от 15 до 25 лет. Улучшить город предлагается в области экологии, благоустройства, здоровья жителей, социальной помощи и поддержки участников СВО. Автор лучшей идеи получает миллион, а воплощением ее в жизнь занимается волонтерский центр Вихарева. Первый этап приема заявок конкурса завершился 5 сентября. Начался второй. Продлится он с 5 по 15 сентября. После чего присланные идеи юных екатеринбуржцев оценит профессиональное жюри. Подведение итогов запланировано на 2 октября. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте idea-million.ru и по тел. +7 922 130-44-33