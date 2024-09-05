Бастрыкин требует проверить свердловскую больницу из-за отказов в медпомощи

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкину доложат об установленных обстоятельствах Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин требует провести проверку больницы Каменска-Уральского (Свердловская область), в которой отказывают пациентам в медпомощи. В аналогичной ситуации оказался пенсионер с инсультом, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать проверку», — следует из сообщения. Главе ведомства доложат об установленных обстоятельствах.

В СКР отметили, что проверка организована сразу после нескольких жалоб от местных жителей. «Пожилому мужчине с инсультом не оказывалась надлежащая помощь, что могло создать угрозу здоровью», — подчеркнули в пресс-службе.

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Глава СКР Александр Бастрыкин требует провести проверку больницы Каменска-Уральского (Свердловская область), в которой отказывают пациентам в медпомощи. В аналогичной ситуации оказался пенсионер с инсультом, рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать проверку», — следует из сообщения. Главе ведомства доложат об установленных обстоятельствах. В СКР отметили, что проверка организована сразу после нескольких жалоб от местных жителей. «Пожилому мужчине с инсультом не оказывалась надлежащая помощь, что могло создать угрозу здоровью», — подчеркнули в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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