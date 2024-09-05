Бастрыкин требует проверить свердловскую больницу из-за отказов в медпомощи

Глава СКР Александр Бастрыкин требует провести проверку больницы Каменска-Уральского (Свердловская область), в которой отказывают пациентам в медпомощи. В аналогичной ситуации оказался пенсионер с инсультом, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать проверку», — следует из сообщения. Главе ведомства доложат об установленных обстоятельствах.
В СКР отметили, что проверка организована сразу после нескольких жалоб от местных жителей. «Пожилому мужчине с инсультом не оказывалась надлежащая помощь, что могло создать угрозу здоровью», — подчеркнули в пресс-службе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!