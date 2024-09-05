В Екатеринбурге фестиваль за 36 млн рублей внезапно провалился

Фестиваль «Атмофест» в Екатеринбурге посетило около 195 тысяч человек

06 сентября 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

В 2024 году сады впервые обрели постоянную площадку и переехали из центра города Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге фестиваль «Атмофест», который поменял местоположение с Площади 1905 года на пространство за Макаровским мостом, заметно просел по посещаемости. По сравнению с прошлым годом, визитеров стало меньше почти в четыре раза, рассказала журналистам директор фестиваля Юлия Сорокина. «За 10 дней у нас прошли 195384 раза. Мы называем это визиты, потому что многие люди ходят не один раз. Это существенно ниже, чем в прошлый год, но тогда было 300-летие, и сады посетили 734500 раз», — пояснила Федотова. При этом директор отмечает, что команда «Атмофеста» получила множество положительных отзывов, хоть некоторые вещи не успели доделать из-за сжатых сроков в две недели. «К примеру, в саду „Истоки“ нужно сделать каменный „ковер“, который будет затвердевать 36 часов. Это необходимо, чтобы галька не рассыпалась», — рассказала Федотова. Также в саду Calabaza с гигантскими пружинами посадят колючие растения барбарис, розу Ругоза и боярышник, чтобы посетители не залазили внутрь. В саду «Разрез времени» могут появиться подснежники. Впервые «Атмофест» решили провести не в центре города, а на берегу Исети. Из городского бюджета на фестиваль потратили около 36 млн рублей. Предполагается, что в течение семи лет берег обрастет другими садами, будет восстановлена лодочная станция, появится Центр зеленых технологий, кафе и велосипедные дорожки. Еще больше о воплощении идей — в интервью URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге фестиваль «Атмофест», который поменял местоположение с Площади 1905 года на пространство за Макаровским мостом, заметно просел по посещаемости. По сравнению с прошлым годом, визитеров стало меньше почти в четыре раза, рассказала журналистам директор фестиваля Юлия Сорокина. «За 10 дней у нас прошли 195384 раза. Мы называем это визиты, потому что многие люди ходят не один раз. Это существенно ниже, чем в прошлый год, но тогда было 300-летие, и сады посетили 734500 раз», — пояснила Федотова. При этом директор отмечает, что команда «Атмофеста» получила множество положительных отзывов, хоть некоторые вещи не успели доделать из-за сжатых сроков в две недели. «К примеру, в саду „Истоки“ нужно сделать каменный „ковер“, который будет затвердевать 36 часов. Это необходимо, чтобы галька не рассыпалась», — рассказала Федотова. Также в саду Calabaza с гигантскими пружинами посадят колючие растения барбарис, розу Ругоза и боярышник, чтобы посетители не залазили внутрь. В саду «Разрез времени» могут появиться подснежники. Впервые «Атмофест» решили провести не в центре города, а на берегу Исети. Из городского бюджета на фестиваль потратили около 36 млн рублей. Предполагается, что в течение семи лет берег обрастет другими садами, будет восстановлена лодочная станция, появится Центр зеленых технологий, кафе и велосипедные дорожки. Еще больше о воплощении идей — в интервью URA.RU.