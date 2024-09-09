Жительница ХМАО пожаловалась на Wildberries из-за прозрачной упаковки вибратора

Сургутянка пожаловалась на маркетплейс Wildberries из-за прозрачной упаковки, в которой ей выдали вибратор на ПВЗ. По словам клиентки, ей пришлось отказаться от этой и других секс-игрушек из-за чувства стыда.
«Пришла на Wildberries забрать свой заказ. А тут такое. Неужели нельзя упаковать нормально? Почему весь Wildberries в курсе, что я заказываю. Было еще десять товаров. Пришлось от всего отказаться и выбегать из ПВЗ. Оставили меня с носком, так еще и со стыда заставили гореть!», — пожаловалась клиентка в городском паблике в соцсети «ВКонтакте».
На фото, прикрепленном к посту, изображен вибратор в коробке, упакованный в прозрачный пакет. Обычно продавцы, размещающие секс-игрушки на маркетплейсах, указывают, что гарантируют покупателям анонимность. В этом случае товары должны поступать на ПВЗ в плотных не прозрачных пакетах. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу Wildberries. Ответ ожидается.
Другая югорчанка рассказала URA.RU, что недавно ее заказ с Wildberries перепутали с другим. Вместо лампы курьер привез ей секс-игрушку. «Когда распаковала заказ дома, оказалось, что внутри лежат два фаллоимитатора. Секс-игрушки были запакованы в пупырчатую пленку. Объяснила ситуацию курьеру, курьез удалось уладить — чужой заказ вернули», — поделилась собеседница агентства
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