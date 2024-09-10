Макаровский мост в Екатеринбурге исписали арабской вязью. Фото

Каллиграфы из Екатеринбурга и ОАЭ создали работу под Макаровским мостом

11 сентября 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Художник Sneakhotep из ОАЭ называет свою манеру «стилем хопеша» Фото: Дмитрий Чабанов для «Стенограффия» Художники Вася Бас из Екатеринбурга и Sneakhotep из ОАЭ разрисовали опору Макаровского моста. Теперь горожане смогут увидеть там огромный мурал с древнерусской каллиграфией и арабской вязью. Фотографиями новой работы с URA.RU поделилась команда «Стенограффии». «В творчестве Васи Баса прослеживается древнерусская стилистика — ее можно увидеть на левой половине опоры. В середине она встречается с вязью от Sneakhotep. На правой стороне автор из ОАЭ оставил характерные для него символы. Художник называет свою манеру „стилем хопеша“. Разрабатывая его, Sneakhotep вдохновлялся арабским, готическим, демотическим и иератическим письмами», — рассказали в пресс-службе. Уральский художник зашифровал в нижнем ярусе работы фразу «Екатеринбург, любимый город наш», на втором — «Мой, твой, наш. Город большой любви», а в третьем скрывается стихотворение его авторства. Названия у работы два: Вася Бас назвал ее «Любовь на разных языках», а Sneakhotep — «Двухсторонний самоанализ». Официальный представитель Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области в ОАЭ Андрей Кавказский рассказал, что Екатеринбург впервые принимал в гостях художников из Эмиратов. «Теперь надеемся, что в этом и следующем году у нас получится провести ответный сет „Стенограффии“ в Дубаи или Абу-Даби. Сейчас как раз об этом ведутся переговоры. Хотим сделать такой фестиваль системным и международным» — поделился Кавказский. Ранее немецкий художник оставил огромное зашифрованное послание в Екатеринбурге. Aris Oner из Берлина (Германия) создал мурал с цитатой из произведения Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Художники Вася Бас из Екатеринбурга и Sneakhotep из ОАЭ разрисовали опору Макаровского моста. Теперь горожане смогут увидеть там огромный мурал с древнерусской каллиграфией и арабской вязью. Фотографиями новой работы с URA.RU поделилась команда «Стенограффии». «В творчестве Васи Баса прослеживается древнерусская стилистика — ее можно увидеть на левой половине опоры. В середине она встречается с вязью от Sneakhotep. На правой стороне автор из ОАЭ оставил характерные для него символы. Художник называет свою манеру „стилем хопеша“. Разрабатывая его, Sneakhotep вдохновлялся арабским, готическим, демотическим и иератическим письмами», — рассказали в пресс-службе. Уральский художник зашифровал в нижнем ярусе работы фразу «Екатеринбург, любимый город наш», на втором — «Мой, твой, наш. Город большой любви», а в третьем скрывается стихотворение его авторства. Названия у работы два: Вася Бас назвал ее «Любовь на разных языках», а Sneakhotep — «Двухсторонний самоанализ». Официальный представитель Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области в ОАЭ Андрей Кавказский рассказал, что Екатеринбург впервые принимал в гостях художников из Эмиратов. «Теперь надеемся, что в этом и следующем году у нас получится провести ответный сет „Стенограффии“ в Дубаи или Абу-Даби. Сейчас как раз об этом ведутся переговоры. Хотим сделать такой фестиваль системным и международным» — поделился Кавказский. Ранее немецкий художник оставил огромное зашифрованное послание в Екатеринбурге. Aris Oner из Берлина (Германия) создал мурал с цитатой из произведения Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу».