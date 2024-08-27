На ул. Мичурина, 205 в Екатеринбурге появился мурал от художника Aris Oner из Берлина (Германия). Работа состоит из вязи букв, в которых зашифровано послание, рассказала URA.RU команда фестиваля Stenograffia.
«Буквы складываются в цитату из фантастического произведения Аркадия и Бориса Стругацких „Понедельник начинается в субботу“: „Среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же“», — заявили в пресс-службе фестиваля.
Как поясняет сам художник, зашифрованное послание обращается к общечеловеческой проблеме поиска ответов на основные вопросы бытия. «Цитата отражает оптимистический взгляд на научное и техническое развитие, присущий советской культуре, где считалось, что через познание и труд можно достичь высшего счастья и смысла, что является одновременно научной и философской позицией», — говорит Aris Oner.
Также ранее на здании по ул. Попова, 31 появился огромный арт-объект — фигуры птиц из китайского фарфора. Автором стал художник из Китая Кэ Юйчьжэня, работающий под псевдонимом Nut. Какие работы еще появятся на Урале — в материале URA.RU.
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