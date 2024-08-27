Немецкий художник оставил огромное зашифрованное послание в Екатеринбурге. Фото

Художник из Берлина создал арт-объект на кириллице в Екатеринбурге

28 августа 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Работа находится во дворах в Октябрьском районе Фото: Дмитрий Чабанов для фестиваля Stenograffia На ул. Мичурина, 205 в Екатеринбурге появился мурал от художника Aris Oner из Берлина (Германия). Работа состоит из вязи букв, в которых зашифровано послание, рассказала URA.RU команда фестиваля Stenograffia. «Буквы складываются в цитату из фантастического произведения Аркадия и Бориса Стругацких „Понедельник начинается в субботу“: „Среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же“», — заявили в пресс-службе фестиваля. Как поясняет сам художник, зашифрованное послание обращается к общечеловеческой проблеме поиска ответов на основные вопросы бытия. «Цитата отражает оптимистический взгляд на научное и техническое развитие, присущий советской культуре, где считалось, что через познание и труд можно достичь высшего счастья и смысла, что является одновременно научной и философской позицией», — говорит Aris Oner. Также ранее на здании по ул. Попова, 31 появился огромный арт-объект — фигуры птиц из китайского фарфора. Автором стал художник из Китая Кэ Юйчьжэня, работающий под псевдонимом Nut. Какие работы еще появятся на Урале — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На ул. Мичурина, 205 в Екатеринбурге появился мурал от художника Aris Oner из Берлина (Германия). Работа состоит из вязи букв, в которых зашифровано послание, рассказала URA.RU команда фестиваля Stenograffia. «Буквы складываются в цитату из фантастического произведения Аркадия и Бориса Стругацких „Понедельник начинается в субботу“: „Среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же“», — заявили в пресс-службе фестиваля. Как поясняет сам художник, зашифрованное послание обращается к общечеловеческой проблеме поиска ответов на основные вопросы бытия. «Цитата отражает оптимистический взгляд на научное и техническое развитие, присущий советской культуре, где считалось, что через познание и труд можно достичь высшего счастья и смысла, что является одновременно научной и философской позицией», — говорит Aris Oner. Также ранее на здании по ул. Попова, 31 появился огромный арт-объект — фигуры птиц из китайского фарфора. Автором стал художник из Китая Кэ Юйчьжэня, работающий под псевдонимом Nut. Какие работы еще появятся на Урале — в материале URA.RU.