На Шанхай обрушился тайфун «Бебинка», названный китайскими властями самым сильным за последние 75 лет. Об этом происшествии и его последствиях сообщил CNN.
«Тайфун „Бебинка“ обрушился на Шанхай около 7:30 утра по местному времени. Объединенный центр предупреждения о тайфунах (JTWC) сообщил, что максимальная скорость ветра достигала 130 километров в час, что равносильно атлантическому урагану первой категории», — сообщает
В Шанхае объявлен первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию из-за тайфуна. Некоторые железнодорожные рейсы были остановлены для обеспечения безопасности пассажиров, сообщила компания China Railway Shanghai Group. Также отменены сотни полетов в аэропортах Ханчжоу, Нинбо и Шанхая.
Ранее на Китай обрушился тайфун «Яги». Местные жители сообщили, что везде отключено электричество и не работают магазины, на улицах валяются деревья. Во Вьетнаме из-за тайфуна погибли 59 человек.
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