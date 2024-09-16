На Шанхай обрушился самый сильный тайфун за последние 75 лет. Видео

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Из-за тайфуна в Шанхае объявлен первый уровень реагирования на ЧС Фото:

На Шанхай обрушился тайфун «Бебинка», названный китайскими властями самым сильным за последние 75 лет. Об этом происшествии и его последствиях сообщил CNN.

«Тайфун „Бебинка“ обрушился на Шанхай около 7:30 утра по местному времени. Объединенный центр предупреждения о тайфунах (JTWC) сообщил, что максимальная скорость ветра достигала 130 километров в час, что равносильно атлантическому урагану первой категории», — сообщает CNN.

В Шанхае объявлен первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию из-за тайфуна. Некоторые железнодорожные рейсы были остановлены для обеспечения безопасности пассажиров, сообщила компания China Railway Shanghai Group. Также отменены сотни полетов в аэропортах Ханчжоу, Нинбо и Шанхая.

Ранее на Китай обрушился тайфун «Яги». Местные жители сообщили, что везде отключено электричество и не работают магазины, на улицах валяются деревья. Во Вьетнаме из-за тайфуна погибли 59 человек.

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На Шанхай обрушился тайфун «Бебинка», названный китайскими властями самым сильным за последние 75 лет. Об этом происшествии и его последствиях сообщил CNN. «Тайфун „Бебинка“ обрушился на Шанхай около 7:30 утра по местному времени. Объединенный центр предупреждения о тайфунах (JTWC) сообщил, что максимальная скорость ветра достигала 130 километров в час, что равносильно атлантическому урагану первой категории», — сообщает CNN. В Шанхае объявлен первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию из-за тайфуна. Некоторые железнодорожные рейсы были остановлены для обеспечения безопасности пассажиров, сообщила компания China Railway Shanghai Group. Также отменены сотни полетов в аэропортах Ханчжоу, Нинбо и Шанхая. Ранее на Китай обрушился тайфун «Яги». Местные жители сообщили, что везде отключено электричество и не работают магазины, на улицах валяются деревья. Во Вьетнаме из-за тайфуна погибли 59 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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