Происшествия Криминал В Челябинске задержали двух студентов, забивших до смерти мужчину 16 сентября 2024 в 16:15 Размер текста - 17 + В отношении задержанных расследуется уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске задержали двух студентов, которые в ночь на 15 сентября забили до смерти 61-летнего мужчину. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Труп мужчины был обнаружен в подъезде одного из домов на Комсомольском проспекте утром 15 сентября. Было установлено, что его кто-то избил, от полученных травм он скончался. По подозрению были задержаны двое местных жителей 17 лет», — рассказал источник. По данным URA.RU, задержанными оказались студенты местных колледжей. Оба обучаются на первых курсах: один в ЧГК «Рост», другой — в колледже «Комитент». Выяснилось, что между ними и погибшим произошла ссора, в ходе которой они избили его. В их отношении возбуждено уголовное дело. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске задержали двух студентов, которые в ночь на 15 сентября забили до смерти 61-летнего мужчину. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Труп мужчины был обнаружен в подъезде одного из домов на Комсомольском проспекте утром 15 сентября. Было установлено, что его кто-то избил, от полученных травм он скончался. По подозрению были задержаны двое местных жителей 17 лет», — рассказал источник. По данным URA.RU, задержанными оказались студенты местных колледжей. Оба обучаются на первых курсах: один в ЧГК «Рост», другой — в колледже «Комитент». Выяснилось, что между ними и погибшим произошла ссора, в ходе которой они избили его. В их отношении возбуждено уголовное дело. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям