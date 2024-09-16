В Челябинске задержали двух студентов, забивших до смерти мужчину

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Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замглавы УМВД Шамина Андрея. Курган, арест, наручники, задержание
В отношении задержанных расследуется уголовное дело Фото:

В Челябинске задержали двух студентов, которые в ночь на 15 сентября забили до смерти 61-летнего мужчину. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Труп мужчины был обнаружен в подъезде одного из домов на Комсомольском проспекте утром 15 сентября. Было установлено, что его кто-то избил, от полученных травм он скончался. По подозрению были задержаны двое местных жителей 17 лет», — рассказал источник.

По данным URA.RU, задержанными оказались студенты местных колледжей. Оба обучаются на первых курсах: один в ЧГК «Рост», другой — в колледже «Комитент». Выяснилось, что между ними и погибшим произошла ссора, в ходе которой они избили его. В их отношении возбуждено уголовное дело.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Челябинске задержали двух студентов, которые в ночь на 15 сентября забили до смерти 61-летнего мужчину. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Труп мужчины был обнаружен в подъезде одного из домов на Комсомольском проспекте утром 15 сентября. Было установлено, что его кто-то избил, от полученных травм он скончался. По подозрению были задержаны двое местных жителей 17 лет», — рассказал источник. По данным URA.RU, задержанными оказались студенты местных колледжей. Оба обучаются на первых курсах: один в ЧГК «Рост», другой — в колледже «Комитент». Выяснилось, что между ними и погибшим произошла ссора, в ходе которой они избили его. В их отношении возбуждено уголовное дело. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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