Госдума увеличила штраф для водителей за отказ остановиться

Госдума повысила штраф до 10 тысяч за отказ водителей останавливаться

18 сентября 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Если водитель повторно не остановился по требованию ДПС, то ему грозит лишение прав на шесть месяцев, следует из поправок Фото: Илья Московец © URA.RU Водители, которые будут отказываться останавливаться по требованию ДПС, получат штраф в размере 10 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения прав сроком на шесть месяцев. Соответствующий законопроект был одобрен Госдумой. «Законопроектом предлагается установить штрафы в размере от семи тысяч до 10 тысяч рублей», — передает ТАСС со ссылкой на документ, принятый Госдумой. Сейчас сумма штрафа за отказ водителей останавливаться варьируется от 500 до 800 рублей. Также в проекте закона сказано, что за повторное нарушение водители транспортных средств будут лишаться прав на полгода. Кроме того, законопроект предусматривает штраф в размере 10 тысяч рублей и лишение прав на полгода за нарушение правил движения в зоне автоматического весогабаритного контроля. Владельцы транспортных средств массой свыше 3,5 тонны за несоблюдение дорожных знаков или разметки будут оштрафованы на 400 тысяч рублей, следует из поправок. Ранее правительство одобрило повышение штрафов до пяти тысяч за повторную езду без ОСАГО. Тем самым ужесточается ответственность за отказ оформлять страховку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водители, которые будут отказываться останавливаться по требованию ДПС, получат штраф в размере 10 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения прав сроком на шесть месяцев. Соответствующий законопроект был одобрен Госдумой. «Законопроектом предлагается установить штрафы в размере от семи тысяч до 10 тысяч рублей», — передает ТАСС со ссылкой на документ, принятый Госдумой. Сейчас сумма штрафа за отказ водителей останавливаться варьируется от 500 до 800 рублей. Также в проекте закона сказано, что за повторное нарушение водители транспортных средств будут лишаться прав на полгода. Кроме того, законопроект предусматривает штраф в размере 10 тысяч рублей и лишение прав на полгода за нарушение правил движения в зоне автоматического весогабаритного контроля. Владельцы транспортных средств массой свыше 3,5 тонны за несоблюдение дорожных знаков или разметки будут оштрафованы на 400 тысяч рублей, следует из поправок. Ранее правительство одобрило повышение штрафов до пяти тысяч за повторную езду без ОСАГО. Тем самым ужесточается ответственность за отказ оформлять страховку.