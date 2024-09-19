Челябинский Росавтодор создаст дорожное приложение для туристов

19 сентября 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Бот запустят к зиме, в дальнейшем дорожники планируют создать свое приложение Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Упрдор «Южный Урал» планирует создать приложение для пользователей федеральных трасс Челябинской области. Как сообщил URA.RU руководитель ведомства Владимир Муравьев, в ближайшее время начнет работать чат-бот на базе соцсетей, отдельная платформа рассматривается в перспективе. «Скоро мы запускаем в Telegram полностью рабочую модель чат-бота на основе искусственного интеллекта. В перспективе хотим создать свое приложение с расширенным функционалом. В том числе, насытим его информацией туристического характера», — сообщил URA.RU Владимир Муравьев. Глава управления отметил, что дорожники продолжат участвовать в развитии местного туризма не только через создание приложения. С началом зимы в планах вновь запустить квест «Едем фестивалить», проводимый совместно с минкультуры региона. Решение было принято после большого отклика после первого мероприятия, которое прошло летом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Упрдор «Южный Урал» планирует создать приложение для пользователей федеральных трасс Челябинской области. Как сообщил URA.RU руководитель ведомства Владимир Муравьев, в ближайшее время начнет работать чат-бот на базе соцсетей, отдельная платформа рассматривается в перспективе. «Скоро мы запускаем в Telegram полностью рабочую модель чат-бота на основе искусственного интеллекта. В перспективе хотим создать свое приложение с расширенным функционалом. В том числе, насытим его информацией туристического характера», — сообщил URA.RU Владимир Муравьев. Глава управления отметил, что дорожники продолжат участвовать в развитии местного туризма не только через создание приложения. С началом зимы в планах вновь запустить квест «Едем фестивалить», проводимый совместно с минкультуры региона. Решение было принято после большого отклика после первого мероприятия, которое прошло летом.