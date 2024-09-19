Челябинский Росавтодор создаст дорожное приложение для туристов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ноутбуки и мобильники в руках. Москва, телефон, смартфон, мобильник, мобильный, мобильный телефон, телефон в руках, смартфон в руке
Бот запустят к зиме, в дальнейшем дорожники планируют создать свое приложение Фото:

Упрдор «Южный Урал» планирует создать приложение для пользователей федеральных трасс Челябинской области. Как сообщил URA.RU руководитель ведомства Владимир Муравьев, в ближайшее время начнет работать чат-бот на базе соцсетей, отдельная платформа рассматривается в перспективе.

«Скоро мы запускаем в Telegram полностью рабочую модель чат-бота на основе искусственного интеллекта. В перспективе хотим создать свое приложение с расширенным функционалом. В том числе, насытим его информацией туристического характера», — сообщил URA.RU Владимир Муравьев.

Глава управления отметил, что дорожники продолжат участвовать в развитии местного туризма не только через создание приложения. С началом зимы в планах вновь запустить квест «Едем фестивалить», проводимый совместно с минкультуры региона. Решение было принято после большого отклика после первого мероприятия, которое прошло летом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Упрдор «Южный Урал» планирует создать приложение для пользователей федеральных трасс Челябинской области. Как сообщил URA.RU руководитель ведомства Владимир Муравьев, в ближайшее время начнет работать чат-бот на базе соцсетей, отдельная платформа рассматривается в перспективе. «Скоро мы запускаем в Telegram полностью рабочую модель чат-бота на основе искусственного интеллекта. В перспективе хотим создать свое приложение с расширенным функционалом. В том числе, насытим его информацией туристического характера», — сообщил URA.RU Владимир Муравьев. Глава управления отметил, что дорожники продолжат участвовать в развитии местного туризма не только через создание приложения. С началом зимы в планах вновь запустить квест «Едем фестивалить», проводимый совместно с минкультуры региона. Решение было принято после большого отклика после первого мероприятия, которое прошло летом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...