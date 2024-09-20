Первую помощь пострадавшей оказал сотрудник ГАИ (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 19 сентября 22-летняя водитель Volkswagen на скорости снесла 14-летнюю девочку, проезжавшую пешеходный переход на велосипеде. Первую помощь пострадавшей оказал инспектор ДПС, находившийся неподалеку от места аварии. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водитель автомашины Volkswagen Golf при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустила наезд на 14-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства, в нарушение ПДД, не спешившись с велосипеда», — следует из сообщения. Об аварии полицейским сообщил очевидец.

Инспектор Алексей Толкачев взял медицинскую укладку и побежал до места происшествия к пострадавшей. Сотрудник ГАИ наложил ей повязку на затылочной части головы для остановки кровотечения. Вскоре девочку с сотрясением мозга и ушибом госпитализировали. Сейчас она идет на поправку. На данный момент силовики проводят проверку.

Пострадавшую в ДТП госпитализировали telegram-канал Госавтоинспекции Свердловской области Фото: