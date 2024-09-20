В Каменске-Уральском иномарка на скорости снесла 14-летнюю велосипедистку. Фото, видео

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ДТП на улице Малышева. Екатеринбург, гибдд, инспектор дпс, дпс
Первую помощь пострадавшей оказал сотрудник ГАИ (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 19 сентября 22-летняя водитель Volkswagen на скорости снесла 14-летнюю девочку, проезжавшую пешеходный переход на велосипеде. Первую помощь пострадавшей оказал инспектор ДПС, находившийся неподалеку от места аварии. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водитель автомашины Volkswagen Golf при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустила наезд на 14-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства, в нарушение ПДД, не спешившись с велосипеда», — следует из сообщения. Об аварии полицейским сообщил очевидец.

Инспектор Алексей Толкачев взял медицинскую укладку и побежал до места происшествия к пострадавшей. Сотрудник ГАИ наложил ей повязку на затылочной части головы для остановки кровотечения. Вскоре девочку с сотрясением мозга и ушибом госпитализировали. Сейчас она идет на поправку. На данный момент силовики проводят проверку.

Пострадавшую в ДТП госпитализировали
Пострадавшую в ДТП госпитализировали
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) 19 сентября 22-летняя водитель Volkswagen на скорости снесла 14-летнюю девочку, проезжавшую пешеходный переход на велосипеде. Первую помощь пострадавшей оказал инспектор ДПС, находившийся неподалеку от места аварии. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель автомашины Volkswagen Golf при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустила наезд на 14-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства, в нарушение ПДД, не спешившись с велосипеда», — следует из сообщения. Об аварии полицейским сообщил очевидец. Инспектор Алексей Толкачев взял медицинскую укладку и побежал до места происшествия к пострадавшей. Сотрудник ГАИ наложил ей повязку на затылочной части головы для остановки кровотечения. Вскоре девочку с сотрясением мозга и ушибом госпитализировали. Сейчас она идет на поправку. На данный момент силовики проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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