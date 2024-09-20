Текслер доложил вице-премьеру РФ Новаку о подготовке Челябинской области к зиме. Фото

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Александр Новак принял участие в инаугурации Алексея Текслера
Александр Новак принял участие в инаугурации Алексея Текслера Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 сентября доложил вице-премьеру правительства РФ Александру Новаку о подготовку региона к зиме. Как заявил Текслер, в области не осталось ни одной работающей на угле теплостанции.

«У нас сегодня не осталось ни одной станции, которая бы работала на угле. Это большой вклад в экологическую повестку», — подчеркнул Алексей Текслер.

Новак положительно оценил результаты реализации крупных инвестиционных проектов в сфере энергетики. Речь в ходе беседы шла о реконструкции ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Губернатор отметил, что региональные власти выделили более миллиарда рублей на подведение газовых сетей к населенным пунктам. За 2023 год построили 834,5 км газовых труб, из которых порядка 400 км выполнено в рамках догазификации. Регион газифицирован на 79%. За последние три года область в три раза увеличила объем замены сетей жилищно-коммунальной инфраструктуры.

В Челябинск Новак прибыл, чтобы принять участие в инаугурации Текслера. До момента в 2019 году, когда последний возглавил регион, он работал в должности заместителя министра энергетики РФ. Ведомство в тот момент возглавлял Новак.

Стороны обсудили подготовку к зиме и реализацию инвестпроектов в сфере энергетики
Стороны обсудили подготовку к зиме и реализацию инвестпроектов в сфере энергетики
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 сентября доложил вице-премьеру правительства РФ Александру Новаку о подготовку региона к зиме. Как заявил Текслер, в области не осталось ни одной работающей на угле теплостанции. «У нас сегодня не осталось ни одной станции, которая бы работала на угле. Это большой вклад в экологическую повестку», — подчеркнул Алексей Текслер. Новак положительно оценил результаты реализации крупных инвестиционных проектов в сфере энергетики. Речь в ходе беседы шла о реконструкции ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Губернатор отметил, что региональные власти выделили более миллиарда рублей на подведение газовых сетей к населенным пунктам. За 2023 год построили 834,5 км газовых труб, из которых порядка 400 км выполнено в рамках догазификации. Регион газифицирован на 79%. За последние три года область в три раза увеличила объем замены сетей жилищно-коммунальной инфраструктуры. В Челябинск Новак прибыл, чтобы принять участие в инаугурации Текслера. До момента в 2019 году, когда последний возглавил регион, он работал в должности заместителя министра энергетики РФ. Ведомство в тот момент возглавлял Новак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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