На инаугурацию челябинского губернатора Текслера приехал вице-премьер РФ Новак

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак прибыл 20 сентября в Челябинск, чтобы принять участие в церемонии вступления в должность губернатора Алексея Текслера. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Новак занял место в первом ряду. Там же находятся уральский полпред Владимир Якушев, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и другие VIP», — передает корреспондент.
До того, как в марте 2019 года возглавить Челябинскую область, Текслер занимал пост первого заместителя министра энергетики РФ. Ведомством тогда руководил Новак.
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