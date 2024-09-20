На инаугурацию челябинского губернатора Текслера приехал вице-премьер РФ Новак

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Александр Новак приехал в Челябинск
Александр Новак приехал в Челябинск Фото:

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак прибыл 20 сентября в Челябинск, чтобы принять участие в церемонии вступления в должность губернатора Алексея Текслера. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Новак занял место в первом ряду. Там же находятся уральский полпред Владимир Якушев, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и другие VIP», — передает корреспондент.

До того, как в марте 2019 года возглавить Челябинскую область, Текслер занимал пост первого заместителя министра энергетики РФ. Ведомством тогда руководил Новак.

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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак прибыл 20 сентября в Челябинск, чтобы принять участие в церемонии вступления в должность губернатора Алексея Текслера. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Новак занял место в первом ряду. Там же находятся уральский полпред Владимир Якушев, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и другие VIP», — передает корреспондент. До того, как в марте 2019 года возглавить Челябинскую область, Текслер занимал пост первого заместителя министра энергетики РФ. Ведомством тогда руководил Новак. .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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