Эко-фабрика из ХМАО стала победителем международной продуктовой выставки

Производитель натуральных сладостей эко-фабрика «Этника» из Ханты-Мансийска получила золотую медаль на международной выставке продуктов питания WorldFood 2024. Об этом в соцсети сообщил глава югорской столицы Максим Ряшин.
«На Международной выставке продуктов питания WorldFood 2024 компания „Этника“ уже в третий раз удостоена золотой медали за высокое качество своей продукции!» — сообщил Ряшин в своем telegram-канале. Также окружную столицу на выставке представляла компания АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский».
Выставка проходит в Москве. Всего в ней приняло участие более 1000 производителей из 28 стран. Продукцию компании «Этника» можно увидеть в 18 городах России в сетевых магазинах и на маркетплейсах.
Предприятие было основано в 2021 году. Позднее из-за западных санкций в компании произошел рост цен. Под угрозой было производство шоколада, так как основные ингредиенты выросли в цене в три раза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!