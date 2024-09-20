20 сентября 2024

Эко-фабрика из ХМАО стала победителем международной продуктовой выставки

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Эко-фабрика из ХМАО занимается производством натуральных сладостей
Эко-фабрика из ХМАО занимается производством натуральных сладостей Фото:

Производитель натуральных сладостей эко-фабрика «Этника» из Ханты-Мансийска получила золотую медаль на международной выставке продуктов питания WorldFood 2024. Об этом в соцсети сообщил глава югорской столицы Максим Ряшин.

«На Международной выставке продуктов питания WorldFood 2024 компания „Этника“ уже в третий раз удостоена золотой медали за высокое качество своей продукции!» — сообщил Ряшин в своем telegram-канале. Также окружную столицу на выставке представляла компания АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский».

Выставка проходит в Москве. Всего в ней приняло участие более 1000 производителей из 28 стран. Продукцию компании «Этника» можно увидеть в 18 городах России в сетевых магазинах и на маркетплейсах.

Предприятие было основано в 2021 году. Позднее из-за западных санкций в компании произошел рост цен. Под угрозой было производство шоколада, так как основные ингредиенты выросли в цене в три раза.

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Производитель натуральных сладостей эко-фабрика «Этника» из Ханты-Мансийска получила золотую медаль на международной выставке продуктов питания WorldFood 2024. Об этом в соцсети сообщил глава югорской столицы Максим Ряшин. «На Международной выставке продуктов питания WorldFood 2024 компания „Этника“ уже в третий раз удостоена золотой медали за высокое качество своей продукции!» — сообщил Ряшин в своем telegram-канале. Также окружную столицу на выставке представляла компания АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский». Выставка проходит в Москве. Всего в ней приняло участие более 1000 производителей из 28 стран. Продукцию компании «Этника» можно увидеть в 18 городах России в сетевых магазинах и на маркетплейсах. Предприятие было основано в 2021 году. Позднее из-за западных санкций в компании произошел рост цен. Под угрозой было производство шоколада, так как основные ингредиенты выросли в цене в три раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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