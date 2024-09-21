В МЧС сообщили, что отсутствие пожарного извещателя вновь привело к беде
Ночью 22 сентября мужчина погиб в результате пожара в селе Еманжелинка Еткульского района Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Ночью загорелся частный дом в селе Еманжелинка. Во время пожара погиб мужчина. Две женщины получили травмы и сейчас они находятся в больнице», — отмечает пресс-служба ведомства.
Когда на вызов приехали пожарные, во дворе уже горели постройки. Предварительно, пожар случился из-за замыкания электропроводки на крыше дома. Огонь ликвидирован, на месте работают специалисты отдела дознания.
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