21 сентября 2024
20 сентября 2024

На пожаре в челябинском селе погиб мужчина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, тушение огня, пожарный
В МЧС сообщили, что отсутствие пожарного извещателя вновь привело к беде Фото:

Ночью 22 сентября мужчина погиб в результате пожара в селе Еманжелинка Еткульского района Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Ночью загорелся частный дом в селе Еманжелинка. Во время пожара погиб мужчина. Две женщины получили травмы и сейчас они находятся в больнице», — отмечает пресс-служба ведомства.

Когда на вызов приехали пожарные, во дворе уже горели постройки. Предварительно, пожар случился из-за замыкания электропроводки на крыше дома. Огонь ликвидирован, на месте работают специалисты отдела дознания.

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Ночью 22 сентября мужчина погиб в результате пожара в селе Еманжелинка Еткульского района Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Ночью загорелся частный дом в селе Еманжелинка. Во время пожара погиб мужчина. Две женщины получили травмы и сейчас они находятся в больнице», — отмечает пресс-служба ведомства. Когда на вызов приехали пожарные, во дворе уже горели постройки. Предварительно, пожар случился из-за замыкания электропроводки на крыше дома. Огонь ликвидирован, на месте работают специалисты отдела дознания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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